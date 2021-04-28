Почётный консул Казахстана в Турции погиб в ДТП

Вместе с ним в аварии погибла и его супруга



Почетный консул Казахстана в Турции, известный предприниматель Халил Улуер погиб в ДТП, передает Azattyq Rýhy.



О его смерти сообщил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы на своей странице в Facebook.



Вместе с бизнесменом в аварии погибла и его супруга Фатма Улуер.



«Халил Улуер был не только патриотом своей страны, но и настоящим другом казахского народа. Он был почитателем Тюркского мира. Он был успешным бизнесменом, который с гордостью поднимал казахстанский флаг в Турции. Во время пандемии он помогал студентам, а также участвовал в отправке гуманитарной помощи из Турции в Казахстан», – написал Абзал Сапарбекулы.



Он также отметил, что Улуер проделал большую работу для привлечения инвестиций в Казахстан, а также сделал все возможное для укрепления братских отношений между турецким и казахстанским народами.



По данным телеканала «Хабар 24», Улуер руководил восьми компаниями в сфере туризма, авиации и СМИ. У супругов остались два сына и дочь.



Махмут Сами Улуер, один из сыновей погибших, сообщил на своей странице в Facebook, что похороны супругов пройдут сегодня, 28 апреля.