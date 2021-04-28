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Кому противопоказано применение казахстанской вакцины QazVac

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Кому противопоказано применение казахстанской вакцины QazVac
Фото: inform.kz
В МВК по нераспространению коронавируса сообщили о возможных реакциях и противопоказаниях отечественной вакцины QazVac.

По предварительным данным эффективность вакцины QazVac выше 90%.

«Вакцинация проводится внутримышечно в 2 этапа, промежуток между введениями первой и второй дозы — 21 день. Данная вакцинация рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении МВК.

Возможные реакции:

в месте введения вакцины могут развиваться болезненность, отек и покраснения кожи;
у некоторых привитых могут появиться недомогание, утомляемость, боль и повышение температуры.
Продолжительность этих проявлений, как правило, не превышает 3 дней. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, неврологические расстройства.

Противопоказания:

гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации;
реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение других вакцин;
иммунодефицитное состояние, иммуносупрессия, злокачественное новообразования;
тяжелые поствакцинальные осложнения;
детский и подростковый возраст до 18 лет;
беременность и период лактации.
Стоит отметить, что с 26 апреля казахстанцев начали прививать вакциной QazVac


Источник: newtimes.kz
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