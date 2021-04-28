Кому противопоказано применение казахстанской вакцины QazVac

В МВК по нераспространению коронавируса сообщили о возможных реакциях и противопоказаниях отечественной вакцины QazVac.



По предварительным данным эффективность вакцины QazVac выше 90%.



«Вакцинация проводится внутримышечно в 2 этапа, промежуток между введениями первой и второй дозы — 21 день. Данная вакцинация рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении МВК.



Возможные реакции:



в месте введения вакцины могут развиваться болезненность, отек и покраснения кожи;

у некоторых привитых могут появиться недомогание, утомляемость, боль и повышение температуры.

Продолжительность этих проявлений, как правило, не превышает 3 дней. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, неврологические расстройства.



Противопоказания:



гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации;

реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение других вакцин;

иммунодефицитное состояние, иммуносупрессия, злокачественное новообразования;

тяжелые поствакцинальные осложнения;

детский и подростковый возраст до 18 лет;

беременность и период лактации.

Стоит отметить, что с 26 апреля казахстанцев начали прививать вакциной QazVac