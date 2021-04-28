Алексея Цоя могут вызвать в суд по делу «СК-Фармации»

Министра здравоохранения Алексея Цоя могут допросить в суде по делу "СК-Фармации". Об этом ходатайствовали адвокаты главного фигуранта уголовного дела - экс-главы "СК-Фармации" Берика Шарипа.



"Суть ходатайства заключается в том, чтобы в качестве свидетеля на главное судебное разбирательство вызвать министра здравоохранения Цоя Алексея Владимировича. Представитель потерпевшей стороны не может ответить на более половины поставленных вопросов. Он говорит, что не в курсе по поставленным вопросам ни стороны защиты, ни со стороны суда. Для объективного и всестороннего исследования мы должны разобраться", - сообщил адвокат Ерлан Макенов.



Судья Канат Дуйсембиев ответил, что Цоя вызовут в суд в том случае, если потерпевшая сторона или свидетели не смогут дать полноценный ответ на вопросы адвокатов.



К слову, в списке свидетелей заявлен и бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов. Его будут допрашивать на ближайших заседаниях суда.



В среду, 28 апреля, в районном суде №2 Есильского района Нур-Султана продолжился процесс над Бериком Шарипом, которого обвиняют в срыве поставок противочумных костюмов в больницы в 2020 году, вследствие чего около двух тысяч медработников были заражены коронавирусом.



Подсудимый вину отрицает. Сегодня в суде допрашивали представителя Минздрава Сержана Оралова - ведомство выступает в качестве потерпевшей стороны.



Защита Берика Шарипа в ходе заседания попыталась выяснить следующие моменты:



- На каком основании Министерство здравоохранения признано пострадавшей стороной?



- В чем именно состоит вина бывшего руководителя "СК-Фармации" Берика Шарипа?



- Зачем Минздрав в марте 2020 года поручил "СК-Фармации" закупить 1 083 880 средств индивидуальной защиты, когда в большинстве регионов Казахстана СИЗ было предостаточно (по данным региональных управлений здравоохранения)?



- Каким образом Министерство здравоохранения произвело расчет и выяснило, что в больницы необходимо закупить именно 1 083 880 противочумных костюмов?



Для подготовки ответов на некоторые вопросы Сержан Оралов попросил дать время.



Напомним, 21 апреля в Нур-Султане начался суд над экс-главой "СК-Фармации" Бериком Шарипом. Следствие считает, что по вине Шарипа в 2020 году произошло массовое заражение медработников из-за несвоевременной поставки средств индивидуальной защиты (СИЗ), которыми должно было обеспечить их ТОО "СК-Фармация". По версии обвинения, всего должны были закупить 1 083 880 противочумных костюмов по 7500 тенге, что в итоге составляет 8 129 100 000 тенге.



Кроме того, в ходе судебного процесса стало известно, что экс-глава "СК-Фармации" незаконно хранил у себя оружие. Это выяснилось во время обыска, когда правоохранительные органы задержали Берика Шарипа.