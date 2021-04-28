Назарбаев покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана

Первый президент Казахстана отметил, что он намерен двигаться дальше. Также Нурсултан Назарбаев поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.



Елбасы Нурсултан Назарбаев сообщил, что покидает пост главы Ассамблеи народа Казахстана.



- Как известно, в соответствии с Конституционным законом о Елбасы мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Но я не отказываюсь, всегда с вами буду. Но ряд полномочий закреплены за президентом нашей страны. АНК должна стоять рядом с действующим президентом как опора. Глава государства тоже опирается на АНК, - заявил Назарбаев. - Я решил передать право возглавить АНК Токаеву.



Елбасы напомнил, что объявил о прекращении полномочий президента 19 марта 2019.



- Я считал, что должна быть смена руководства и приход новых людей, новых задач. Этот вопрос преемственности власти решен в 2019 конституционным путем. Жизнь подтвердила правильность этого шага. Я выбрал человека, которого хорошо знаю, который работал со мной все эти годы. Самое главное, своим образованием, опытом и жизнью подготовленного к этой непростой работе. Сегодня подтверждается, что этот выбор был правильным, - продолжил Елбасы.



Назарбаев заявил, что "хочет двигаться дальше".



- Я не хочу останавливаться на этом. Это тоже для меня серьезный шаг. Эмоциональный для меня, так как с 1995 я стоял у истоков создания ассамблеи, возглавлял ее. Мы прошли непростой путь - через мировые кризисы, трудности. Спасибо всем членам ассамблеи за постоянную поддержку моего курса, лично меня, за все эти годы работы. Это было, честно скажу, очень важно для меня. Для энергичной работы, уверенности и для всего, - добавил Назарбаев.