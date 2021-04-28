«Отказали в лечении пенсионными»: как врачи футболят пациентов

Эксперты призывают законодательно обязывать клиники не отказывать пациентам



Несмотря на то, что список медицинских услуг, на которые можно потратить пенсионные излишки, довольно мал, казахстанцы тем не менее используют эти деньги. Как таковой поправкой здоровья это не назовешь – по большей части люди тратятся на стоматологические услуги или лазерную коррекцию зрения. Но некоторые пациенты не могут получить и этого, имея на пенсионном счету деньги, разумеется. Врачи от них попросту отмахиваются – мол, за счет пенсионных не лечим и не оперируем. Причем врачи государственных клиник. Как быть в такой ситуации, разбирался корреспондент.



Всего люди сняли со своих пенсионных счетов чуть более 1 триллиона тенге. Большая часть – а это 99% всей этой суммы – пришлась на покупку жилья. И лишь 1% казахстанцев решили потратить излишки на лечение – это 3.9 миллиарда тенге, и передать их инвестиционных компаниям – 2.8 миллиарда тенге.



С конца февраля казахстанцы могут лечиться за счет своих сбережений на старость. В среднем каждому вкладчику перевели по 1 миллиону тенге. По данным ЕНПФ, больше всего желающих пролечиться было из Алматы (20.9%), столицы (17.5%) и Атырауской области (8.05%)



Некоторые казахстанцы уже начали делиться информацией о том, как действовать и какие бумаги собирать. Катерина Юлаева, к примеру, сначала выбрала частную стоматологическую клинику. Но надо помнить, что по стоматологии в перечень входит только протезирование и имплантация зубов. В этой клинике она взяла справку о том, что нуждается в лечении.



«Справка на их официальном бланке с подписью и печатью. Далее с этой справкой надо пойти к своему терапевту в прикрепленной поликлинике. Лучше записаться заранее из-за очередей. Там надо отдать эту справку и копию удостоверения личности. Они в течение недели сделают справку врачебно-консультационной комиссии (ВКК). А вы в это время делаете договор с клиникой, заранее обсудив сумму лечения. Далее справку ВКК и подписанный договор с клиникой прикрепляете на сайте enpf-otbasy.



Самим клиникам ничего делать не надо – просто подтвердить, что вы действительно нуждаетесь в данной операции и подписать договор на оказание этой услуги. Это дело 5 минут. И через 5 дней на их счет упадут деньги за операцию», – рассказала Катерина Юлаева.



Денег на руки пациент не получит. «Отбасы банк» переведет стоматологии с вашего спецсчета сумму, указанную в договоре. Правда не все могут так легко пролечиться на собственные же деньги. Некоторых казахстанцев врачи отказываются лечить за пенсионные. И это происходит в государственных поликлиниках.



«Я хотела на лечение потратить пенсионные, но столкнулась с тем, что врачи, к которым я обратилась, говорят, что не работают через накопления, хотя вид услуги есть в перечне. Клиника не частная. Но я обращалась не в саму поликлинику, а непосредственно к врачу, который проводит лазерную коррекцию зрения. Сам врач, который проводит операцию, сказал мне, что через пенсионку они не работают», – пожаловалась Бахытгуль Доспанбетова.



Если частые клиники могут отказывать, не желая лишний раз заморачиваться с бумажной документацией, то государственные не должны, говорит врач-невропатолог Каиргали Конеев.



«Частным клиникам зачем лишняя волокита? Поэтому они и отказываются лечить пациентов через пенсионные деньги. А государственные не должны отказывать. Вообще, законодательно у нас не закреплено обязательство не отказывать пациентам. Это все неподготовленность, я думаю. Надо было тогда менять законодательство, обязывать клиники не отказывать в таких случаях», – считает невропатолог, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.



В таких случаях эксперты советуют обращаться непосредственно в саму поликлинику, а не к врачам. Бывают также случаи, когда пациентам отказывают врачебные комиссии в поликлиниках. Если вам покажется, что ВКК отказала вам несправедливо, то можно смело опротестовать их решение в суде.



Но такие случаи редки, потому как и лечащихся на пенсионные деньги казахстанцев мало. В окружении и среди пациентов Каиргали Конеева, например, нет никого, кто потратил сбережения на здоровье. Клиника медика тоже не сталкивалась с такими случаями.



Директор ТОО «Независимый консалтинг медицинского сообщества» Даурен Нурсапа эту ситуацию связывает со скромным перечнем предлагаемых услуг.



«Я не знаю ни одного человека, который воспользовался бы пенсионными деньгами и потратил их на лечение. Думаю, такая ситуация у нас из-за того, что в перечне слишком мало услуг. Да, говорят, что все остальное входит в ГОБМП и ОСМС, но люди, тем не менее, не могут их получить. У нас очень много операций, которые люди не могут себе позволить. ОСМС не покрывает очень многие услуги. В офтальмологии лазерная коррекция, к примеру, не самая дорогая офтальмологическая операция. А надо бы в сторону хирургии идти. Вот где по-настоящему дорогие операции – от 600 тысяч начинаются. Есть гинекологические, ЛОР-операции, цена на которые даже до миллиона тенге доходит. Реабилитация по кардиологии очень дорогая и платить за нее нужно на протяжении длительного времени. Онкология у нас дорогостоящая. Биопсийный материал чтобы взять кучу снимков надо сделать, анализы – все это дорого, а людей, которым нужны эти операции, очень много», – говорит Даурен Нурсапа.



Напоследок приведем список оплачиваемых за счет пенсионных накоплений медуслуг:



Орфанные (редкие) заболевания, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения

Стоматологические услуги (только протезирование зубов, имплантация и только в казах­станских клиниках)

Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, а также после проведенной мастэктомии

Радионуклидная и радио­йод­терапия

Радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож)

Протонная терапия

Офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения)