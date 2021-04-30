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Иностранных студентов и мигрантов в Казахстане будут прививать бесплатно

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Иностранных студентов и мигрантов в Казахстане будут прививать бесплатно
Фото: zakon.kz
На отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что иностранным студентам и мигрантам будут делать бесплатные прививки от коронавирусной инфекции, если они будут находиться в стране более трех месяцев, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время вакцинация как для граждан Казахстана, так и граждан, имеющих вид на жительство и постоянно проживающих на территории РК, проводится бесплатно, - сказал Цой.

При это он сообщил о недавно принятом решении на заседании межведомственной комиссии в отношении иностранных студентов и мигрантов.

Помимо этого, буквально вчера на заседании МВК по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более трех месяцев также будут прививаться бесплатно для обеспечения коллективного иммунитета нашей страны, - заключил глава ведомства.


Источник: zakon.kz
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