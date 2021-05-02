Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи

Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи опубликовала Акорда.



«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех православных граждан нашей страны со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!



Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся.



Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости.



В дни испытания пандемией эти общечеловеческие ценности обретают особое значение, поскольку способствуют укреплению взаимопонимания, мира и согласия.



Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом!



От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! С праздником Пасхи!» — говорится в поздравлении.