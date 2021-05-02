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Школьники попросили отменить экзамены в 9-х и 11-х классах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Школьники попросили отменить экзамены в 9-х и 11-х классах
Фото: ©Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Ученик девятого класса школы №109 Даниял Пазыл записал видеообращение с просьбой отменить итоговую аттестацию для 9-х и 11-х классов в школах Казахстана. Видео, опубликованное в популярной среди школьников социальной сети TikTok, набрало свыше 400 тысяч просмотров.

В начале видео Даниял Пазыл заявляет, что это открытое обращение к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, министру образования и науки Асхату Аймагамбетову и министру здравоохранения Алексею Цою.

"Мы требуем отменить итоговую аттестацию 2021 года для 9-х и 11-х классов и поставить в аттестат выпускников оценки на основании годовых оценок. В Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом возросла во много раз. В прошлом году, когда все только началось, госэкзамены отменили. В то время как сейчас 11 из 14 областей находятся в "красной" зоне, экзамены хотят провести. Полгода мы мучались, обучаясь онлайн, третья четверть была оффлайн, но была не продуктивной, некоторые даже успели заразиться в школах, у учеников сейчас большая нагрузка, надо расставлять приоритеты. США и Великобритания отменили экзамены. Давайте расскажу про условия экзаменов. Пять часов в маске. В закрытом помещении с 20 невакцинированными людьми и постоянный стресс, это неоправданно опасно и может привести к увеличению заболевших", - заявил он.

Под видео около 4 тысяч пользователей поддержали школьника. Они также пишут, что не готовы к аттестации.

"Сама учусь в девятом классе, я надеюсь, что экзамены отменят, потому что к ним мы не готовы", "Давайте сделаем это видео вирусным, целый год на дистанционном обучении, ничего не понимаю, не знаю, какие будут темы", - поделились они.

В пресс-службе Министерства образования и науки на запрос корреспондента Tengrinews.kz ответили, что отменять государственные экзамены не планировалось. И предоставили сообщение, в котором говорится, как проведут итоговую аттестацию выпускников школ.

Учащиеся 9-х классов будут сдавать 3 экзамена:

письменный экзамен по языку обучения в форме эссе;
письменный экзамен по математике (алгебре);
письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.
Учащиеся 11-х классов будут сдавать 4 экзамена:

письменный экзамен по языку обучения в форме эссе;
письменный экзамен по алгебре и началам анализа;
тестирование по истории Казахстана;
тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения.

@emiritze

11, 9 да и все классы, максимальный репост, лайки и комменты ! ##казахстан ##ковид ##экзамен ##emiritze

♬ ОТМЕНИ ГОСЫ СПАСИ ЖИЗНИ - emiritze


Источник: tengrinews.kz
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