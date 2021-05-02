Осужденный на 7,5 лет актер Михаил Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии.
С момента заключения прошло почти полгода.
По его словам, тюрьма — это не страшно. Артист сообщил, что находится в хорошем психологическом состоянии, однако у него есть некоторое проблемы с здоровьем. Также он отметил, что ему пришлось привыкать к жесткому распорядку дня.
Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца, — рассказал Ефремов. Он добавил, что пока ничего не пишет в свободное время, не занимается творчеством. В часы отдыха актер посещает в качестве зрителя различные мероприятия, например, футбольные матчи, ему это доставляет удовольствие. Также заключенные читает "заумные книги", например, писателя Алексея Симонова.
По словам Ефремова, его не беспокоит происходящее в мире, он озабочен только собственным благополучием и делами его семьи. 16 апреля артист впервые увиделся с женой Софьей Кругликовой, свидание прошло "прекрасно".
Осужденный актер с оптимизмом смотрит в будущее и надеется на смягчение приговора. Он считает произошедшее трагедией и обещает справиться в той ситуации, если кассация не поможет ему сократить срок пребывания в колонии. Адвокат Хархорин отметил, что к подаче заявления все готово, он и его подзащитный ожидают окончания майских праздников и полугодового срока в заключении, чтобы получить характеристику.
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