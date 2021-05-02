Мужчина планирует подать в суд на доктора Мясникова

Житель Обнинска готовит иск на врача и телеведущего Александра Мясникова о возмещении материального вреда, пишет портал "Obninsk.name".
В эфире телеканала "Россия 1" медик порассуждал на тему возможного влияния бытовых приборов на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит.
"Я не удивлюсь, что потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Думаю, что нет", — заявил Мясников.
Как отметил медик, сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди.
Заявитель же утверждает, что после просмотра передачи его бабушка решила выбросить бытовую технику.
"На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку", — рассказал мужчина. Житель Калужской области назвал произошедшее "безобразием".
"Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения", — возмущается он.
Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить.
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