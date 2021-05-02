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В России заявили о напряжённой ситуации с коронавирусом

Просмотров:1 Опубликовано: Сегодня, 16:41
В России заявили о напряжённой ситуации с коронавирусом
Фото из открытых источников
Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания, — сказал он в эфире канала "Россия 1".

По словам министра, для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, необходимо провакцинировать как минимум 69,8 миллиона россиян.

Как сообщила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку от коронавируса получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.

В последние недели в России ежедневно фиксируется около девяти тысяч случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 4,8 миллиона, более 110 тысяч человек умерли, 4,4 миллиона вылечились.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе. Сейчас доступны три вакцины: "Спутник V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет, который вырабатывается после этих вакцин, защищает от всех известных мутаций коронавируса.


Источник: ria.ru
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