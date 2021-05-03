Учения по подготовке к столкновению Земли с астероидом закончились катастрофой

У человечества нет технологии, которая могла бы помешать потенциальному массивному астероиду разрушить Европу. Такое заключение сделали ученые после недельных испытаний под руководством NASA, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".
Специалисты рассказали, что катастрофы не удастся избежать даже в том случае, если люди будут знать о приближающемся космическом объекте за полгода.
"Если бы мы столкнулись с таким сценарием в реальной жизни, мы не смогли бы запустить космический корабль в такой короткий срок с текущими возможностями", - заявили участники во время конференции по планетарной обороне, организованной ООН.
Ученые рассказали, что снизить риск от удара астероида, который летит в 35 миллионах километров от Земли, удалось бы только с помощью ядерного оружия. Однако при моделировании эффективность ракеты оказалась сомнительной.
В результате эксперты заявили, что единственное, что можно сделать, - досрочно эвакуировать районы, которые пострадают.
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