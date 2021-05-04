Случаев заражения коронавирусом стало меньше в Казахстане

За прошедшие сутки (данные за 3 мая) в Казахстане зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
2 мая в Казахстане зарегистрировали 2496 новых случаев, а 30 апреля - 2877 случаев заражений.
Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:
в Алматы – 56 526 (+658), в Нур-Султане – 46 729 (+250), в ВКО – 25 199 (+77), в Карагандинской области – 24 302 (+240), в Атырауской области – 22 153 (+44), в Алматинской области – 21 969 (+180), в Павлодарской области – 21 282 (+125), в ЗКО – 19 680 (+73), в Акмолинской области – 18 863 (+137), в Костанайской области – 14 817 (+26), в СКО – 14 057 (+6), в Шымкенте – 9727 (+65), в Актюбинской области – 9516 (+27), в Жамбылской области – 8080 (+58), в Мангистауской области – 5854 (+3), в Кызылординской области – 5794 (+73), в Туркестанской области – 5523 (+34).
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