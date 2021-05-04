Случаев заражения коронавирусом стало меньше в Казахстане

За прошедшие сутки (данные за 3 мая) в Казахстане зарегистрировано 2076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



2 мая в Казахстане зарегистрировали 2496 новых случаев, а 30 апреля - 2877 случаев заражений.



Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:



в Алматы – 56 526 (+658),

в Нур-Султане – 46 729 (+250),

в ВКО – 25 199 (+77),

в Карагандинской области – 24 302 (+240),

в Атырауской области – 22 153 (+44),

в Алматинской области – 21 969 (+180),

в Павлодарской области – 21 282 (+125),

в ЗКО – 19 680 (+73),

в Акмолинской области – 18 863 (+137),

в Костанайской области – 14 817 (+26),

в СКО – 14 057 (+6),

в Шымкенте – 9727 (+65),

в Актюбинской области – 9516 (+27),

в Жамбылской области – 8080 (+58),

в Мангистауской области – 5854 (+3),

в Кызылординской области – 5794 (+73),

в Туркестанской области – 5523 (+34).