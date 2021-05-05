Зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19 - эпидемиолог

Специалист объяснил необходимость введения второй дозы вакцины от коронавируса.



Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет, делать ее обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы, заявил агентству заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.



"После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции", - сказал Горелов.



Он уточнил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца - слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил Горелов.



"Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса", - подчеркнул Горелов.



Напомним, что ранее в Казахстане увеличили срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V". Согласно постановлению главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен до 45 дней (ранее был 21 день), а в целом допускается вакцинация вторым компонентом "Спутника V" в течение 90 дней.



После объявленных нововведений врачи сообщества Medsupportkz выступили со срочным обращением к Министерству здравоохранения Казахстана. Медики заявили, что это решение увеличивает риск новых заражений и создает благоприятную среду для мутаций новых штаммов.



Представители сообщества Medsupportkz обратились к главному санитарному врачу, попросив объяснить, на каком основании приняты новые правила о вакцинации и как это поможет иммунизации населения от COVID-19.



В свою очередь главный санврач Казахстана заявил, что увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа.



"Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека", - считает Ерлан Киясов.



"В настоящее время возникла необходимость в ускорении процесса вакцинации с целью защиты максимально большего числа населения первым компонентом вакцины против данной инфекции", - пояснил он.