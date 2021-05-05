Завязываем с удалёнкой! Когда казахстанцев массово начнут возвращать в офисы

Главный санитарный врач разрешил людям, получившим оба компонента вакцины от коронавируса, работать из офиса



Власти Казахстана планируют отменить работу в дистанционном режиме для граждан, вакцинированных от COVID-19.



Об этом стало известно на заседании правительства, где выступал глава Минздрава Алексей Цой.



На слайде о послаблениях для вакцинированных людей заявлено, что сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный режим работы.

В комитете санэпидконтроля также объяснили изменения, внесенные постановлением главного санврача. Оно вступило в силу 3 мая.



В предыдущем постановлении говорилось, что в "красной" зоне на удаленке должны быть 80% сотрудников, в "желтой" зоне - 50%, а в "зеленой" - 30% работников.



Отметим, что в новом документе процентное соотношение не изменено, но появилось одно дополнение. Так, говорится, что люди, получившие полный курс вакцинации, защищены от заболевания, а также лица, переболевшие COVID-19, в основном имеют защитные антитела на период до 6 месяцев и не подлежат вакцинации. Поэтому перевод на дистанционку этих категорий сотрудников нецелесообразен.



"Например, если в "красной" зоне согласно требованиям в организации на удаленном режиме должно быть 80% сотрудников, в очном – 20%, но в организации 90% сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть в удаленном режиме будут работать 10% сотрудников, в очном – 90%. Аналогично в других зонах", - сообщили в ведомстве.



Сколько человек получили вакцину от коронавируса



Между тем число казахстанцев, получивших оба компонента вакцины от коронавируса, составляет 350 тысяч человек. Об этом ранее рассказал премьер Аскар Мамин. По данным на 4 мая, в Казахстане первый компонент вакцины получили 1,42 миллиона человек - это 15% от подлежащего вакцинации населения.



Что разрешается вакцинированным казахстанцам



Людям, привитым от коронавируса, разрешается без ПЦР-тестирования въезжать в Казахстан (послабление распространяется только на граждан страны и лиц, имеющих вид на жительство в Казахстане); посещать медико-социальные объекты (например, дома для престарелых, для инвалидов), возобновлять учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд. О том, какие еще преимущества дает вакцинация, читайте в материале Sputnik.