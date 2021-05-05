«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.99 KZT
  • €1 = 515.05 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Завязываем с удалёнкой! Когда казахстанцев массово начнут возвращать в офисы

Просмотров:402 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Завязываем с удалёнкой! Когда казахстанцев массово начнут возвращать в офисы
© Sputnik / Абзал Калиев
Главный санитарный врач разрешил людям, получившим оба компонента вакцины от коронавируса, работать из офиса

Власти Казахстана планируют отменить работу в дистанционном режиме для граждан, вакцинированных от COVID-19.

Об этом стало известно на заседании правительства, где выступал глава Минздрава Алексей Цой.

На слайде о послаблениях для вакцинированных людей заявлено, что сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный режим работы.
В комитете санэпидконтроля также объяснили изменения, внесенные постановлением главного санврача. Оно вступило в силу 3 мая.

В предыдущем постановлении говорилось, что в "красной" зоне на удаленке должны быть 80% сотрудников, в "желтой" зоне - 50%, а в "зеленой" - 30% работников.

Отметим, что в новом документе процентное соотношение не изменено, но появилось одно дополнение. Так, говорится, что люди, получившие полный курс вакцинации, защищены от заболевания, а также лица, переболевшие COVID-19, в основном имеют защитные антитела на период до 6 месяцев и не подлежат вакцинации. Поэтому перевод на дистанционку этих категорий сотрудников нецелесообразен.

"Например, если в "красной" зоне согласно требованиям в организации на удаленном режиме должно быть 80% сотрудников, в очном – 20%, но в организации 90% сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть в удаленном режиме будут работать 10% сотрудников, в очном – 90%. Аналогично в других зонах", - сообщили в ведомстве.

Сколько человек получили вакцину от коронавируса

Между тем число казахстанцев, получивших оба компонента вакцины от коронавируса, составляет 350 тысяч человек. Об этом ранее рассказал премьер Аскар Мамин. По данным на 4 мая, в Казахстане первый компонент вакцины получили 1,42 миллиона человек - это 15% от подлежащего вакцинации населения.

Что разрешается вакцинированным казахстанцам

Людям, привитым от коронавируса, разрешается без ПЦР-тестирования въезжать в Казахстан (послабление распространяется только на граждан страны и лиц, имеющих вид на жительство в Казахстане); посещать медико-социальные объекты (например, дома для престарелых, для инвалидов), возобновлять учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд. О том, какие еще преимущества дает вакцинация, читайте в материале Sputnik.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика