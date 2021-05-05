Уход сразу 13 хоккеистов объяснили в «Барысе»

Состав казахстанского «Барыса» покинули 13 игроков, трое из них ушли в другие команды.



В графу «ушли», помимо вратаря Сергея Кудрявцева, защитников Джесси Блэкера, Дилона Хетерингтона и Алекса Линтуниеми, об уходе которых накануне объявил «Барыс», включены также вратари Хенрик Карлссон и Йони Ортио, защитники Виктор Сведберг, Леонид Метальников, нападающие Фил Варон, Якоб Лилья и Мэтт Фрэттин.



Между тем пресс-служба «Барыса» пояснила, что указание семи хоккеистов со статусом «ушли» не означает их фактический уход из клуба.



В «Барысе» напомнили, что у большой группы хоккеистов 30 апреля завершился срок действия контрактов, и подчеркнули, что переговоры с игроками, напротив фамилий, которых не указаны новые команды или статусы, продолжаются.



Среди ушедших значатся также нападающий Павел Акользин и защитник Алексей Маклюков, оба игрока сборной Казахстана подписали контракты с магнитогорским «Металлургом». А форвард Линус Виделль перешел в «Юоргорден».