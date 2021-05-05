«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.85 KZT
  • €1 = 512.35 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Уход сразу 13 хоккеистов объяснили в «Барысе»

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 19:36
Уход сразу 13 хоккеистов объяснили в «Барысе»
Фото из открытых источников
Состав казахстанского «Барыса» покинули 13 игроков, трое из них ушли в другие команды.

В графу «ушли», помимо вратаря Сергея Кудрявцева, защитников Джесси Блэкера, Дилона Хетерингтона и Алекса Линтуниеми, об уходе которых накануне объявил «Барыс», включены также вратари Хенрик Карлссон и Йони Ортио, защитники Виктор Сведберг, Леонид Метальников, нападающие Фил Варон, Якоб Лилья и Мэтт Фрэттин.

Между тем пресс-служба «Барыса» пояснила, что указание семи хоккеистов со статусом «ушли» не означает их фактический уход из клуба.

В «Барысе» напомнили, что у большой группы хоккеистов 30 апреля завершился срок действия контрактов, и подчеркнули, что переговоры с игроками, напротив фамилий, которых не указаны новые команды или статусы, продолжаются.

Среди ушедших значатся также нападающий Павел Акользин и защитник Алексей Маклюков, оба игрока сборной Казахстана подписали контракты с магнитогорским «Металлургом». А форвард Линус Виделль перешел в «Юоргорден».


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика