Цифровой тенге планируют ввести в Казахстане

Национальный банк Казахстана планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты - цифровой тенге.
Это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк РК.
Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифрового тенге позволит обеспечить дальнейшее развитие Национальной платежной системы и уменьшить зависимость от расчетов наличными ряду уникальных технологических характеристик. Нацбанк.
В настоящее время НБРК проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровых валют, способа их эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.
Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему, а также защите прав потребителей. - отметили в Нацбанке.
Как отмечается, новый вид национальной валюты будет доступен всем субъектам экономики при осуществлении ими платежей и расчетов.
Цифровой тенге будет выпускаться в формате уникальной цифровой последовательности, которая записывается в индивидуальные электронные кошельки и может перемещаться между ними. Нацбанк также рассмотрит другие варианты технологической реализации цифровой платформы. При этом некоторые технологические подходы к реализации могут обеспечить обмен цифровыми тенге без подключения к сети Интернет. Вместе с тем цифровой тенге может быть использован для онлайн-транзакций.
Вместе с тем в Нацбанке отметили, что цифровой тенге существенно отличается от электронных денег.
Цифровой тенге станет дополнительной формой денег, эмитируемой НБРК, тогда как электронные деньги существуют только в рамках инфраструктуры конкретной платежной системы и могут быть эмитированы, в том числе частными организациями. Иными словами, электронные деньги выполняют свои функции в рамках одной платежной системы и являются обязательством владельца этой системы, - пояснили в финрегуляторе. Там назвали наиболее распространенные причины выпуска цифровой валюты: это повышение доступности финансовых услуг, улучшение эффективности платежей, развитие трансграничных платежных систем.
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