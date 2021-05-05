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Цифровой тенге планируют ввести в Казахстане

Просмотров:566 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Цифровой тенге планируют ввести в Казахстане
Фото: nalogikz.kz
Национальный банк Казахстана планирует ввести в Казахстане для обращения новый вид валюты - цифровой тенге.

Это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк РК.

Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифрового тенге позволит обеспечить дальнейшее развитие Национальной платежной системы и уменьшить зависимость от расчетов наличными ряду уникальных технологических характеристик.
Нацбанк.

В настоящее время НБРК проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровых валют, способа их эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему, а также защите прав потребителей. - отметили в Нацбанке.

Как отмечается, новый вид национальной валюты будет доступен всем субъектам экономики при осуществлении ими платежей и расчетов.

Цифровой тенге будет выпускаться в формате уникальной цифровой последовательности, которая записывается в индивидуальные электронные кошельки и может перемещаться между ними. Нацбанк также рассмотрит другие варианты технологической реализации цифровой платформы.
При этом некоторые технологические подходы к реализации могут обеспечить обмен цифровыми тенге без подключения к сети Интернет. Вместе с тем цифровой тенге может быть использован для онлайн-транзакций.

Вместе с тем в Нацбанке отметили, что цифровой тенге существенно отличается от электронных денег.

Цифровой тенге станет дополнительной формой денег, эмитируемой НБРК, тогда как электронные деньги существуют только в рамках инфраструктуры конкретной платежной системы и могут быть эмитированы, в том числе частными организациями. Иными словами, электронные деньги выполняют свои функции в рамках одной платежной системы и являются обязательством владельца этой системы, - пояснили в финрегуляторе.
Там назвали наиболее распространенные причины выпуска цифровой валюты: это повышение доступности финансовых услуг, улучшение эффективности платежей, развитие трансграничных платежных систем.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:50
Если бы от этого тенге стал стабильнее, а так, ради какого-то престижа - пустая, но затратная затея.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 16:09
За 30 лет людей убедили, что реформы приносят пользу только самим реформаторам ;) и эта выходка не улучшит положение граждан, у людей нет работы и достойной зарплаты. Какие цифровые тенге, нормальных то нет... )))
Риски, спрашиваете? А риск один - тотальный контроль.
 
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from Aktau (Посетители) Сегодня, 15:41
Теперь налоги будут списываться до того, как попадут вам в кошелек. Рано или поздно все страны к этому придут.
 
 

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