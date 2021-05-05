Казахстанцам дадут право голосовать против всех

Граждане больше не будут голосовать за тех, кто их не устраивает.



Избирательные бюллетени в Казахстане уже на следующих выборах пополнятся графой «против всех», чтобы дать гражданам в полной мере реализовать свое конституционное право голоса.



«В соответствии с поручением, данным Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 января на открытии первой сессии VII созыва Мажилиса Парламента, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента с 7% до 5%, а также в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа «Против всех», — рассказал 5 мая на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики Асет Иргалиев.



Данные нормы заложены в проекте Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».



«На открытии сессии Парламента Президент отметил, что такие понятия как «альтернативные мнения», такое понятие как «голосование против всех» должны стать нормой для казахстанцев. Эта мера позволит выразить свое мнение тем гражданам, которых не устраивает ни один из кандидатов, либо ни одна из партий…. Я думаю, что вводя эту графу, мы обеспечиваем свободу выбора наших граждан», — добавил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.



Кроме того, законопроектом, вводится прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов. До середины 2025 года планируется избрать таким образом акимов 2 345 административно-территориальных единиц, из которых 836 – уже во втором полугодии 2021 года.



Ранее в Министерстве национальной экономики РК рассказали, во сколько обойдутся бюджету выборы местных акимов.