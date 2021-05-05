Елжана Биртанова и Олжаса Абишева подозревают в растрате 1,5 млрд тенге бюджетных средств

Стало известно, в чем именно обвиняют бывшего министра здравоохранения РК.



Гособвинение предлагает продлить еще на месяц срок домашнего ареста бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с ужесточением органичений.



В Нур-Султане в среду, 5 мая, в Специализированном межрайонном следственном суде началось очередное судебное заседание по продлению домашнего ареста экс-министра здравоохранения РК.



На суде выступил прокурор Толеген Жараспаев:



«Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году Минздравом заключен контракт с хорватской фирмой Ericsson Nikola Tesla на поставку Автоматизированной информационной системы «Платформа информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения» за 17,8 миллиона долларов США.



Предполагалось, что платформа будет единым хранилищем данных, а также соединит все информационные системы здравоохранения. Она должна была обеспечить непрерывность оказания медпомощи и автоматизированный сбор актуальных и статистических данных о здоровье пациентов.



Министр здравоохранения Елжан Биртанов, достоверно зная о неработоспособности платформы, по предварительному согласованию с (вице-министром здравоохранения РК – AR) Олжасом Абишевым подписал приказ в октябре 2018 года о проведении пилотной эксплуатации платформы в 17 лечебных учреждениях города Нур-Султана, Западно-Казахстанской области и Восточно-Казахстанской области. Фактически пилотная эксплуатация не проводилась».



По информации следствия, в январе 2019 года Елжан Биртанов ввел в заблуждение руководство страны путем направления ложной информации премьер-министру РК о якобы проведенной пилотной эксплуатации платформы в 17 организациях здравоохранения. Кроме того, вице-министр Олжас Абишев по указанию Елжана Биртанова напрямую заключил договор в октябре 2018 года с компанией Ericsson Nikola Tesla, без применения Закона «О государственных закупках», на сумму 9 миллионов долларов США.



Далее прокурор раскрыл некоторые детали следствия. Так, Олжас Абишев по указанию Елжана Биртанова в декабре 2018 года подписал акты за невыполненные работы на все работы и перечислил оставшиеся денежные средства в размере 6,8 миллиона долларов США компании Ericsson Nikola Tesla.



На выставке Digital health Astana, проходившей с 22 по 25 октября 2018 года в столичном Дворце независимости, Елжан Биртанов, Олжас Абишев и президент компании Ericsson Nicola Tesla Гордана Ковачевич торжественно презентовали присутствующим компонент платформы – Электронный паспорт здоровья, который до настоящего времени не внедрен.



«9 января 2019 года Елжан Биртанов по согласованию с Абишевым подписал приказ № 5 о вводе платформы в опытную эксплуатацию. 16 января 2020 года Биртанов докладывает зампремьеру о том, что проводится якобы работа по устранению замечаний в ходе проведения испытаний платформы. Зная о неработоспособности платформы, Елжан Биртанов подписал приказ № 19 от 17 февраля 2020 года о вводе платформы в промышленную эксплуатацию. До настоящего времени платформа в эксплуатацию не запущена. В связи с чем в ноябре 2020 года Минздравом совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК самостоятельно начата реализация Дорожной карты по доработке и внедрению платформы, рассчитанной до августа 2022 года.



На сегодняшний день платформа не эксплуатируется, ее интеграция с информационными системами Минздрава не осуществлена, что негативно сказалось на работе органов здравоохранения в период пандемии. Помимо этого, неработоспособность платформы подтверждена следственными экспериментами, межведомственным актом технического состояния платформы, показаниями бывших и нынешних руководителей территориальных управлений здравоохранения, показаниями медицинских работников лечебных учреждений, из которых следует, что платформа до сегодняшнего дня не внедрена», – отметил прокурор.



Информацию о пациентах приходится вводить отдельно в медицинские информационные системы больниц и отдельно в информационные системы Минздрава, что значительно увеличивает производственную нагрузку. Неработоспособность платформы доказана и другими материалами дела, утверждает он.



«Своими преступными действиями Елжан Биртанов, Олжас Абишев и другие лица совершили растрату вверенных бюджетных денежных средств и причинили государству материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1,5 миллиарда тенге или 4,1 миллиона долларов США», – рассказал Толеген Жараспаев.



30 октября 2020 года Елжан Биртанов признан подозреваемым и в этот же день задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК, 31 октября действия квалифицированы по статье 180, части 4, пункту 2.



1 ноября Специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султана в отношении Елжана Биртанова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.



В связи с поступившим ходатайством в отношении Олжаса Абишева и Елжана Биртанова вынесено изменение меры пресечения под домашний арест. 6 ноября судом санкционировано постановление об изменении меры пресечения под домашний арест в отношении Олжаса Абишева и Елжана Биртанова. При этом суд по статье 146 УПК РК установил ограничения: запрет выхода из жилища, за исключением посещений медицинских учреждений, запрет на ведение телефонных переговоров, отправку корреспонденции и использование средств связи. Также ему было запрещено общаться с другими лицами, помимо членов семьи.



21 апреля 2021 года судья Следственного межрайонного следственного суда санкционировал продление срока домашнего ареста Елжана Биртанова до 14 мая этого года. Этим же постановлением суд удовлетворил ходатайство стороны защиты разрешить Елжану Биртанову выход из жилища с 8 часов утра до 19 часов вечера ежедневно. В остальной части ограничения, установленные постановлением следственного суда от 6 ноября 2020 года, оставлены без изменения.



По словам прокурора, с момента последнего продления срока домашнего ареста проведены следующие следственные действия. 15 апреля по указанию Генеральной прокуратуры РК начата дополнительная судебная компьютерная техэкспертиза по платформе.



«Как установлено в ходе расследования, после изменения меры пресечения Елжан Биртанов 24 ноября 2020 года направил письмо в адрес посла Швеции в РК и в компании Ericsson, Ericsson Nikola Tesla. В письме содержится информация об обстоятельствах привлечения его к уголовной ответственности и просьба в получении копий документов якобы подтверждающих выполнение работ поставщиком платформы Ericsson Nikola Tesla.



5 февраля 2021 года допрошенный Елжан Биртанов, в присутствии защитника, в части нарушении им постановления суда от 6 ноября 2020 года на отправку корреспонденции отказался отвечать на данный вопрос. Кроме того, 29 сентября 2020 года Елжан Биртанов дал подписку о неразглашения данных досудебного расследования», – сказал он.



Таким образом, продолжил прокурор, подозреваемый Елжан Биртанов путем нарушения ограничения по отправлению корреспонденции, разгласил данные уголовного дела лицам иностранного государства, тем самым воспрепятствовал досудебному расследованию.



«26 апреля в качестве свидетеля дополнительно допрошен директор департамента цифровизации Есенбаев, который сообщил об обстоятельствах создания Дорожной карты по платформе на 2021-2022 годы, а также о том, что в настоящее время идет подсчет затрат, необходимых для завершения платформы. 30 апреля в качестве специалистов привлечены работники ДВЛК по городу Нур-Султан для разрешения вопроса обоснованности заключения соглашения о дополнительном исполнении обязательств между Министерством здравоохранения и поставщиком, обоснованности перечисления денежных средств поставщику. Кроме того 29 апреля 2021 года получено исследование и легализованы материалы НСД, из которых следует, что 24 и 25 апреля 2021 года Биртанов в нарушении запрета судебного постановления от 6 ноября 2020 года, согласно которому ему запрещено общение с иными людьми, кроме членов семьи, встречался с людьми, не являющимися членами семьи. Искаков и Магауов», – сообщил Толеген Жараспаев.



Семимесячный срок домашнего ареста подозреваемого Елжана Биртанова истекает 14 мая, однако завершение расследование до этого срока не представляется возможным, утверждает он. Так, необходимо получить заключение, назначить дополнительные судебно-компьютерные техэкспертизы, заключение ДВЛК по городу Нур-Султану и ознакомить с ним представителей потерпевших, подозреваемых и защитников, а также внести представление. Необходимо также по результатам экспертного заключения квалифицировать деяние подозреваемых, допросить их по обстоятельствам дела, провести иные следственные действия, направленные на полноту и объективность расследования дела.



«Таким образом, установлено, что в ходе исполнения меры пресечения «домашний арест» подозреваемый Биртанов неоднократно нарушал установленные судом ограничения по запрету отправлению корреспонденции, по запрету на общение с лицами, не являющимися членами семьи и адвокатами, которые задокументированы в ходе досудебного расследования. Кроме того, получены сведения о наличии недвижимого имущества у подозреваемого Биртанова и его близких родственников за рубежом, а также о наличии вида на жительство близких родственников в иностранных государствах.



Учитывая наличие достаточных оснований полагать, что Биртанов скроется от уголовного преследования или суда, воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательства в суде, а также грубое нарушение условий соблюдения ограничения меры пресечения, а также то, что он подозревается в совершении тяжкого преступления с санкции, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет, являющееся общественно опасным деянием с возмещением ущерба, в отношении него необходима санкция о продлении срока домашнего ареста на 1 месяц до 14 июня 2021 года. На следующих ограничениях: запрет полностью выхода из жилища, за исключением посещений медучреждений, запрет на ведение телефонных переговоров, отправление корреспонденции, запрет на общение со всеми лицами, за исключение членов семьи, установлено наблюдение за подозреваемым, обвиняемым», – сказал прокурор.



В этой связи Толеген Жараспаев попросил о продлении домашнего ареста в отношении Елжана Биртанова до восьми месяцев.