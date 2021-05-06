Читающая по слогам учитель преподает в школе в Туркестанской области

В одной из школ Сарыагашского района русский язык преподает учительница, не владеющая предметом, еще и читающая по слогам. Об этом говорится в сюжете телекомпании Отырар.Чтобы узнать, как получилось, что читающий с трудом человек обучает детей, журналисты отправились в село Ынтымак. Оказалось, что учитель русского языка работала в школе до 1 марта, а потом ушла в декрет.В школе заверили, что все кадровые вопросы решает директор либо районо. Однако в районо всю ответственность за педагогов школы переложили на директора. Это, мол, только директор и могла решить - принимать учителя на работу или нет.Изначально, если в школе есть вакансия, она публикуется на портале. После этого все желающие могут подать заявление и пройти тестирование. Если же тестирование не пройдено, человек может прийти в другой раз. Если тестирование пройдено, с соискателем проводится собеседование, по итогам которого члены комиссии и выносят решение, принимать учителя на работу или нет. Председатель комиссии - директор школы, члены комиссии - общественники, представитель родительского комитета, сотрудники СМИ.Как отмечает Отырар, тестирование учитель прошла, с трудом преодолев пороговые 50 баллов. При этом журналистов заверили, что у нее есть диплом о высшем образовании со специализацией "русский язык и литература".