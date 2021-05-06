Казахстан перешёл в «жёлтую» зону по коронавирусу

В «красной» зоне республика находилась с 30 марта.



Кызылординская область и Шымкент 6 мая перешли из «красной» в «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, Мангистауская область – из «зеленой» в «желтую» зону, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.



Согласно Матрице оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионах Казахстана, по состоянию на 6 мая сложилась следующая ситуация:



в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области;

в «желтой» зоне – Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области;

в «зеленой» зоне – Костанайская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.





Напомним, Казахстан с 30 марта находился в «красной» зоне по коронавирусу. Ранее, с 13 марта, республика находилась в «желтой» зоне, а еще ранее, с 9 марта, – в «зеленой» зоне.