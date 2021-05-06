«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Мая
+19...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.99 KZT
  • €1 = 514.35 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О провокационных заявлениях в адрес Казахстана высказался Лавров

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 20:48
О провокационных заявлениях в адрес Казахстана высказался Лавров
Фото из открытых источников
Делая скандальные высказывания о территориальной целостности Казахстана, российские политики просто пытаются привлечь к себе внимание. От тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом Лавров сказал, комментируя скандальные заявления российских политиков в адрес Казахстана.

"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали" - может быть, из-за этого.

Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права", - отметил Лавров.

Глава МИД России добавил, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев - это неизбежная часть демократической жизни.

"Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики", - пояснил он.

Напомним, председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".

После этого в Министерство иностранных дел Казахстана был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на "Первом канале". Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.

Позже глава казахстанского МИД назвал высказывания российских депутатов "бредом сивой кобылы".

Ранее отношения между Казахстаном и Россией прокомментировал Сергей Шойгу. "У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году", - говорил министр обороны РФ.



Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Expert (Посетители) Сегодня, 23:42
вот и славно...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика