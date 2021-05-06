О провокационных заявлениях в адрес Казахстана высказался Лавров

Делая скандальные высказывания о территориальной целостности Казахстана, российские политики просто пытаются привлечь к себе внимание. От тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом Лавров сказал, комментируя скандальные заявления российских политиков в адрес Казахстана.
"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали" - может быть, из-за этого.
Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права", - отметил Лавров.
Глава МИД России добавил, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев - это неизбежная часть демократической жизни.
"Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики", - пояснил он.
Напомним, председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
После этого в Министерство иностранных дел Казахстана был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на "Первом канале". Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.
Позже глава казахстанского МИД назвал высказывания российских депутатов "бредом сивой кобылы".
Ранее отношения между Казахстаном и Россией прокомментировал Сергей Шойгу. "У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году", - говорил министр обороны РФ.
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