Смерть алматинца после второй прививки «Спутник V» прокомментировали врачи

Смерть алматинца "после вакцины" прокомментировали в Управлении общественного здоровья.
Информация о гибели 42-летнего Бахытжана Нуртазина появилась в соцсетях. Причиной летального исхода, по словам авторов сообщения, стала вакцинация. В Управлении общественного здоровья города пообещали разобраться и выяснить, из-за чего умер мужчина.
"Гражданин Нуртазин обратился 12 апреля в поликлинику для получения первой дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Процедура прошла согласно протоколу. После вакцинации Нуртазин наблюдался в течение 30 минут, о жалобах не сообщал. Через 21 день получил второй компонент вакцины. При осмотре врача состояние было удовлетворительным, наблюдался в течение 30 минут, после процедуры вакцинации Нуртазин ушел домой", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ухудшение состояния произошло дома. Смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.
"Согласно предварительной информации, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Для выяснения причин смерти идет расследование, начата судмедэкспертиза. Результаты будут сообщены дополнительно, окончательный диагноз будет после гистологического исследования", - добавили врачи.
Управление общественного здоровья города Алматы выражает соболезнование родственникам покойного.
Ранее в Алматинской области медик спустя два дня после вакцинации упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована большая комиссия по расследованию данного факта.
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