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Смерть алматинца после второй прививки «Спутник V» прокомментировали врачи

Просмотров:514 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Смерть алматинца после второй прививки «Спутник V» прокомментировали врачи
Фото: freepik.com
Смерть алматинца "после вакцины" прокомментировали в Управлении общественного здоровья.

Информация о гибели 42-летнего Бахытжана Нуртазина появилась в соцсетях. Причиной летального исхода, по словам авторов сообщения, стала вакцинация. В Управлении общественного здоровья города пообещали разобраться и выяснить, из-за чего умер мужчина.

"Гражданин Нуртазин обратился 12 апреля в поликлинику для получения первой дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Процедура прошла согласно протоколу. После вакцинации Нуртазин наблюдался в течение 30 минут, о жалобах не сообщал. Через 21 день получил второй компонент вакцины. При осмотре врача состояние было удовлетворительным, наблюдался в течение 30 минут, после процедуры вакцинации Нуртазин ушел домой", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ухудшение состояния произошло дома. Смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.

"Согласно предварительной информации, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Для выяснения причин смерти идет расследование, начата судмедэкспертиза. Результаты будут сообщены дополнительно, окончательный диагноз будет после гистологического исследования", - добавили врачи.

Управление общественного здоровья города Алматы выражает соболезнование родственникам покойного.

Ранее в Алматинской области медик спустя два дня после вакцинации упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Проводится судебно-медицинская экспертиза. В Алматы сформирована большая комиссия по расследованию данного факта.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Око
  • serega111777
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: Username
Прививка это нагрузка на организм, это не витаминки кушать. Многие знакомые говорят что 2 порция спутника пошла уже тяжелее.

А я что то вообще никак не ощутил. Ноль реакции. Ни первую ни вторую.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 11:40
Username,
да, и я подтвержу что вторая потяжелее первой. И ставить идти прививку нужно с полной уверенностью что ты здоров!

всё вижу
 
-1
  • babe
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  • Око
 Username (Посетители) Сегодня, 11:37
Цитата: babe
Ну да кого же ещё винить , конечно прививка виновата


Прививка это нагрузка на организм, это не витаминки кушать. Многие знакомые говорят что 2 порция спутника пошла уже тяжелее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Альфарий
 Око (Посетители) Сегодня, 11:35
Только из моих знакомых трое с симптомами ОРВИ взяли и промолчав сделали прививки. Посчитали "фигнёй" кашель и больное горло. Давление было в норме, сатурация и температура тоже. Естественно, слегли. А виновата кто? Правильно, прививка.

всё вижу
 
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babe (Посетители) Сегодня, 11:26
Ну да кого же ещё винить , конечно прививка виновата
 
 

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