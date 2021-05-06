Портал для чествования «Бессмертного полка» запустили в Казахстане

Группой казахстанских общественных деятелей и блогеров запущен портал для проведения "Бессмертного полка" в онлайн режиме. Проект получил название "Жаужүрек полк".
В числе авторов проекта Президент "Национальной Федерации Дебатов", автор YouTube-канала Болат Бухарбай, известная телеведущая Махаббат Есен, блогер Яков Федоров, автор YouTube-канала "Ave adicus" Аширбек Адилет.
Авторы проекта отмечают, что из-за пандемии коронавируса проведение акции оффлайн является невозможным, поэтому, таким образом они решили отдать дань уважения Героям войны.
"Это не просто сайт — это альбом вечной памяти, посвященный Героям Второй мировой войны. Мы чтим подвиги наших дедов, отдавших свою жизнь за нашу с вами свободу, проливавших кровь за наше светлое будущее", – отметила Махаббат Есен.
Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz
и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Второй Мировой войны.
Вместе с тем, проект также рассказывает о роли Казахстана во Второй мировой войне и достижениях отдельных казахстанских героев.
Онлайн-шествие героев войны начнется 9 мая в 10:00. Трансляция акции пройдет на аккаунтах проекта в социальных сетях.