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Портал для чествования «Бессмертного полка» запустили в Казахстане

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Портал для чествования «Бессмертного полка» запустили в Казахстане
Иллюстративное фото
Группой казахстанских общественных деятелей и блогеров запущен портал для проведения "Бессмертного полка" в онлайн режиме. Проект получил название "Жаужүрек полк".

В числе авторов проекта Президент "Национальной Федерации Дебатов", автор YouTube-канала Болат Бухарбай, известная телеведущая Махаббат Есен, блогер Яков Федоров, автор YouTube-канала "Ave adicus" Аширбек Адилет.

Авторы проекта отмечают, что из-за пандемии коронавируса проведение акции оффлайн является невозможным, поэтому, таким образом они решили отдать дань уважения Героям войны.

"Это не просто сайт — это альбом вечной памяти, посвященный Героям Второй мировой войны. Мы чтим подвиги наших дедов, отдавших свою жизнь за нашу с вами свободу, проливавших кровь за наше светлое будущее", – отметила Махаббат Есен.

Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Второй Мировой войны.

Портал для чествования «Бессмертного полка» запустили в Казахстане


Вместе с тем, проект также рассказывает о роли Казахстана во Второй мировой войне и достижениях отдельных казахстанских героев.

Онлайн-шествие героев войны начнется 9 мая в 10:00. Трансляция акции пройдет на аккаунтах проекта в социальных сетях.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Вован
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:51
Достойное дело! Память о наших дедах, спасших страну должна жить, а мы, с благодарностью, гордится своими героями.
 
 

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