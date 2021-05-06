Елжан Биртанов: Я не причастен ни к каким коррупционным делам

Бывший министр здравоохранения страны отметил, что ходатайство прокурора о продлении срока ареста основано на домыслах.



Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов выступил в суде и заявил, что не причастен к коррупционным преступлениям.



"Уважаемый суд, прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить за то, что разрешили участвовать СМИ на процессе. Я хотел бы акцентировать на том, что речь идёт о продлении моей меры пресечения и о сути обоснованности подозрения в этом деле. Вчера ряд СМИ распространили ошибочно или целенаправленно информацию о том, что прокурор мне предъявил обвинение. Хочу пояснить СМИ, что обвинения до сих пор не предъявлены, расследование ещё идёт и сегодня рассматривается обоснования подозрения и ограничения моих прав как подозреваемого", – начал Елжан Биртанов.



Он попросил судью в своём решении дать указание СМИ донести эту информацию чётко, в соответствии с законом нашей страны.



"Я хотел бы чётко заявить, что в этом ходатайстве нет никаких достоверных фактов, подтверждающих законность и обоснованность выдвинутых против меня обвинений в хищении и растрате бюджетных средств, потому что нет самого никакого факта хищения. Я ещё раз публично заявляю, что я не причастен ни к каким коррупционным делам, как в этом деле, так и других во время исполнения мной обязанности министра здравоохранения РК. Здесь в этом ходатайстве сплошные домыслы и непонятные алогичные умозаключения", – отметил Биртанов.



Экс-министр добавил, что в ходатайстве следователь указывает на то, что 18 января 2019 года он ввёл в заблуждение премьер-министра, а 16 января 2020 года – заместителя премьер-министра.



"Я хотел бы удостоверится, что в материалах, представленных к данному рассмотрению, есть показания премьер-министра и заместителя премьер-министра, что они действительно были мною введены в заблуждение по обстоятельствам данного проекта, в чём я очень сомневаюсь. И поэтому расцениваю это как просто лишь алогичные выводы следователя Хасанова", – сказал Елжан Биртанов.

Бывший глава Минздрава также прокомментировал информацию о том, что Олжас Абишев по его указанию без применения норм госзакупок 22 октября заключил контракт с компанией "Эриксон Никола Тесла" без номера.



"Хочу просить Вас, Ваша честь, приобщить к материалам сегодняшнего дела так называемое распоряжение об изменениях №14 от 23 октября 2018 года. Оно, кстати, в материалах дела есть, но я сомневаюсь, что следствие представило его в материалах данного расследования. Это распоряжение подписано сторонами, как того требуют правила реализации проектов Всемирного банка. Оно подписан Абишевым и Ковачевичем. Это является неотъемлемой частью контракта. В этом соглашении чётко написано, что данный договор, о котором речь идёт в ходатайстве, является приложением к данному документу", – сказал Биртанов.



Он пояснил, что договор, который якобы должен был заключён по правилам госзакупок, является приложением к этому соглашению, то есть по сути является дополнительным соглашением.



"Об этом следователям должно было быть известно ещё год назад, когда на основании ложного довода о том, что не были проведены госзакупки, было начато это незаконное дело. Какие могут быть закупки, если закупки прошли в 2015 году по правилам Всемирного банка, участвовало свыше 40 компаний. Запросили документы, и две компании участвовали непосредственно в тендере, и с участием большого количества должностных лиц этот конкурс был проведён", – сказал экс-министр.

В своей речи он также высказался по вопросу создания системы электронных паспортов здоровья.



"Опять же заявляют, что паспорта не работают, я хотел бы просить приобщить к делу скриншот с моего мобильного телефона, свои персонал данные готов выложить. В приложении "Здоровье" я могу скачать выписку со своего электронного паспорта. Впервые я его скачал его 16 сентября 2019 года, после 28 августа 2020 года, 23 февраля 2021 года и 4 апреля 2021 года. Я могу открыть и показать, что здесь содержится информация, где я прикреплён, и медицинская информация, в том числе написано о том, я в июне 20 года находился на стационарном лечении с Covid-19 в двух больницах", – сказал экс-министр и показал экран своего телефона.



Он подчеркнул, что функционал электронного паспорта здоровья работает, есть вопросы к наполнению, но этот процесс идёт по мере того, как информационные системы поликлиники будут подключатся к платформе.



"Но мы сейчас услышали и знаем, что этому процессу препятствует следствие. Таким образом, контракт заключён законно, все работы принимались законно, все приказы, о которых идёт речь, подписаны мною в чётком соответствии с законами нашей страны и моими функциональными обязанностями. Контроль за исполнением этих приказов отнесён к цифровому вице-министру Абишеву. Я не понимаю, в чём незаконность этих приказов? Тогда можно любые приказы, в любом министерстве поставить под сомнение и любого министра привлечь к ответственности за то, что, так сказать, их заместители контролируют выполнение приказов в той или иной степени", – сказал Биртанов.



Он добавил, что все акты и работы принимались комиссиями, куда входили должностные лица различных госорганов.



Разбирательство происходит в специализированном межрайонном следственном суде Нур-Султана. Накануне прокурор заявил, что Елжан Биртанов и Олжас Абишев нанесли государству ущерб на сумму 1,5 млрд тенге.



Елжана Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Его задержали осенью 2020 года. После этого известные врачи страны обратились с открытым письмом в поддержку бывшего министра здравоохранения. Они попросили справедливого расследования в отношении экс-министра и смягчения меры пресечения на время следствия.



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