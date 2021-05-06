Туркменских ветеранов обязали сдать деньги на подарки в честь Дня победы

По традиции каждый год 9 мая ветеранов чествуют и вручают им подарки от имени президента. Второй год подряд ветераны-тыловики сами платят за свои подарки.



Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском этапе Лебапского велаята. Многие ветераны старше 90 лет. Практика сбора продолжается второй год подряд. По словам детей и внуков ветеранов, обратившихся в местную администрацию, власти о сборе денег официальных разъяснений не дают.



В прошлом году лебапским ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов и побегать по инстанциям для оформления требуемых бумаг по социальному обеспечению. В 2020 году ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия победы. Деньги у десятков местных ветеранов были собраны в том числе за медаль.



В свою очередь анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды, которые не уточняются. При этом по словам источников местные власти готовятся к распоряжению президента, в зависимости от которого будет формироваться стоимость подарка, при необходимости предусмотрен дополнительный сбор средств у членов женсовета, профсоюзов и военнослужащих.



Размер денежных и ценных подарков, которые будут вручены ветеранам войны не уточняется. В предыдущие годы ветеранам войны в Туркменистане выплатили к 9 мая по 200 манатов. (По курсу ЦБ 3.5 маната - 1 доллар США).



В 2017 году РСЕ/РС подсчитало, сколько ветеранам Великой Отечественной Войны заплатили ко Дню Победы в странах бывшего СССР. В Центральной Азии лидером по разовым выплатам в честь праздника стал Казахстан – там каждому ветерану выплатили по $1570. На последнем месте – Туркменистан ($26).



Статус ветеранов Великой Отечественной войны в Туркменистане законодательно закреплен в Кодексе Туркменистана о социальной защите населения.



Данные о численности ветеранов в Туркменистане недоступны. По некоторым данным до 2013 года в Туркменистане проживали около 1000 ветеранов Второй мировой войны 1941-1945 годов.



Из Туркменистана на войну ушли сотни тысяч человек. По разным данным за участие во Второй мировой войне наград были удостоены около 78 тысяч туркменистанцев, среди которых, по меньшей мере, 104 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.



Практика вручения подарков от имени президента носит характер пропаганды. Кроме ветеранов, от имени президента в стране регулярно вручаются подарки и денежные средства женскому населению в честь 8 марта, многодетным матерям, сельхозтруженникам, коневодам, собаководам, спортсменам а также воспитанникам образцового детского дома.



В прошлые годы труженики села также платили за свои подарки, которые им вручили от имени президента.