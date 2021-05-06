В Тенгизе рабочие бастуют и требуют повышение зарплаты

Сотрудники компании "Казстройсервис" вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату.



Сотрудники субподрядной организации "Казстройсервис", относящейся к "Тенгизшевройл", бастуют по поводу низких зарплат, сообщает пресс-служба "Тенгизшевройл".



Руководство компании "Казстройсервис" направилось в Тенгиз решать вопросы с недовольными заработной платой рабочими.



"Я только еду в аэропорт. Вылетаю в Атырау, затем в еду Тенгиз. Не могу пока комментировать. Будем на месте разбираться", - сообщил гендиректор "Казстройсервиса" Сабит Жанасов.

Гендиректор подчеркнул, что рабочих, которые вышли на забастовку, увольнять не будут.



Подробности забастовки в Тенгизе выясняются.



Тенгизское месторождение - нефтяное месторождение, расположенное на северо-западе Казахстана в 350 километрах к юго-востоку от Атырау.



25 января 290 рабочих нефтяной компании АО "КМК-Мунай" в Темирском районе Актюбинской области объявили забастовку с требованием увеличить им зарплату на 100%. Работники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, отметив, что они обращались к руководству компании и акиму области, однако их требования не были услышаны.



В феврале 2021 года рабочие вышли на смену.