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В Тенгизе рабочие бастуют и требуют повышение зарплаты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:40
В Тенгизе рабочие бастуют и требуют повышение зарплаты
© Sputnik / Борис Бабанов
Сотрудники компании "Казстройсервис" вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату.

Сотрудники субподрядной организации "Казстройсервис", относящейся к "Тенгизшевройл", бастуют по поводу низких зарплат, сообщает пресс-служба "Тенгизшевройл".

Руководство компании "Казстройсервис" направилось в Тенгиз решать вопросы с недовольными заработной платой рабочими.

"Я только еду в аэропорт. Вылетаю в Атырау, затем в еду Тенгиз. Не могу пока комментировать. Будем на месте разбираться", - сообщил гендиректор "Казстройсервиса" Сабит Жанасов.
Гендиректор подчеркнул, что рабочих, которые вышли на забастовку, увольнять не будут.

Подробности забастовки в Тенгизе выясняются.

Тенгизское месторождение - нефтяное месторождение, расположенное на северо-западе Казахстана в 350 километрах к юго-востоку от Атырау.

25 января 290 рабочих нефтяной компании АО "КМК-Мунай" в Темирском районе Актюбинской области объявили забастовку с требованием увеличить им зарплату на 100%. Работники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, отметив, что они обращались к руководству компании и акиму области, однако их требования не были услышаны.

В феврале 2021 года рабочие вышли на смену.


Источник: sputnik.kz
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