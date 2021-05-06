В аэропорт Нур-Султана будут пускать по Ashyq

С 10 мая в здания Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в столице будут впускать по приложению Ashyq.
С 10 мая внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq, а с 12 мая планируется полноценный запуск проекта. В здание терминала пассажиры с желтым и красным статусом допущены не будут.
"За счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения определяется статус пассажира: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть для безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпаний и аэропорта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам. Поскольку удаленное измерение температуры помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела), использование приложения Ashyq является дополнительной гарантией безопасности для пассажиров и персонала", - сообщили в аэропорту.
Администрация воздушной гавани призвала пассажиров заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направлять в авиакомпании.
Напомним, с 17 января доступ в отдельные объекты и заведения стал возможен для казахстанцев только с помощью мобильного приложения Ashyq, заказчиком которого является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством здравоохранения. Приложение делит граждан на четыре статуса:
зеленый статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; синий статус - нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный; желтый статус - обозначен в базе данных как контактный; красный статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.
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