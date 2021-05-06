«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Мая
+19...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.99 KZT
  • €1 = 514.35 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В аэропорт Нур-Султана будут пускать по Ashyq

Просмотров:481 Опубликовано: Сегодня, 19:54
В аэропорт Нур-Султана будут пускать по Ashyq
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
С 10 мая в здания Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в столице будут впускать по приложению Ashyq.

С 10 мая внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq, а с 12 мая планируется полноценный запуск проекта. В здание терминала пассажиры с желтым и красным статусом допущены не будут.

"За счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения определяется статус пассажира: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть для безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпаний и аэропорта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам. Поскольку удаленное измерение температуры помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела), использование приложения Ashyq является дополнительной гарантией безопасности для пассажиров и персонала", - сообщили в аэропорту.

Администрация воздушной гавани призвала пассажиров заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направлять в авиакомпании.

Напомним, с 17 января доступ в отдельные объекты и заведения стал возможен для казахстанцев только с помощью мобильного приложения Ashyq, заказчиком которого является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством здравоохранения. Приложение делит граждан на четыре статуса:

зеленый статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;
синий статус - нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;
желтый статус - обозначен в базе данных как контактный;
красный статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Expert (Посетители) Сегодня, 23:44
достали...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика