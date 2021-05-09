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Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Поздравление Главы государства опубликовано на сайте "Акорды" 9 мая.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее.

На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы.

В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг.

Сегодня очередную годовщину Победы с нами празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества.

Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! С Днем Победы!", - говорится в поздравлении.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • мунайши73
  • ЁмоЁ
  • elek
 Космос (Посетители) Сегодня, 09:39
Президент поздравил, а местные, руководство и сми почему молчат, стесняются?
Всех с Праздником Победы! Мир Вашему дому!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Космос
  • мунайши73
  • ЁмоЁ
  • elek
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:19
С Праздником Победы! Пусть будет Мир во всем Мире! Истории об ужасах войны, только из книг, кино и телевидения пусть знают наши дети! Всегда будем помнить наших Героев! Спасибо за Победу!
 
 

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