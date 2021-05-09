Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Поздравление Главы государства опубликовано на сайте "Акорды" 9 мая.



"Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!



Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее.



На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы.



В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг.



Сегодня очередную годовщину Победы с нами празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества.



Желаю ветеранам войны и труда, всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! С Днем Победы!", - говорится в поздравлении.