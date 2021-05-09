Путин не стал поздравлять глав двух постсоветских стран с 9 мая

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер при этом не стал поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского и главу Грузии Саломе Зурабишвили.
"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении Кремля.
Путин отметил, что в странах бывшего Советского Союза с особой гордостью и благодарностью чтят подвиг предков, и призвал решительно противостоять попыткам исказить историю, пересмотреть итоги войны и оправдать чудовищные преступления нацистов и их приспешников.
"Традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами", - говорится в поздравлении.
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил в Twitter, почему Путин не стал поздравлять с Днем Победы Зеленского и Зурабишвили.
"Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", - написал Пушков.
Парламентарий добавил, что с 9 мая нужно поздравить ветеранов и тех жителей Украины и Грузии, кто чтит память о Победе и помнит о совместном подвиге народов Советского Союза.
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