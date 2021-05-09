Вмешательство отцов в драку двух детей завершилось стрельбой в Темиртау

Вечером 8 мая около 20.42 в одном из дворов 8 микрорайона Темиртау между двумя несовершеннолетними произошла ссора, чтобы разнять детей вышли отцы.



В ходе выяснения обстоятельства 43-летний отец одного из детей ударил 32-летнего оппонента в лицо, после чего последний вынес из дома ружье и выстрелил два раза в воздух и скрылся, как сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Карагандинской области.



Как отмечается, в ходе выстрела пострадавших нет.



«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК. Для задержания скрывшегося ориентирован личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование», - добавили полицейские.