«Хотели как лучше, получилось как всегда»‎. Казахстанка пожаловалась на приложение Ashyq

Жительница Нур-Султана Акмарал Кульшинбаева опубликовала пост в Facebook, в котором раскритиковала работу приложения Ashyq, передает Azattyq Rýhy.
Она рассказала, что имеет «синий» статус в приложении. Этот статус говорит об отсутствии результатов ПЦР-тестирования. Человек не числится контактным. «Синий» статус означает свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).
Однако Акмарал дважды проходила ПЦР-тест и сдавала кровь на анализ антител. Кроме этого, она заявила, что контактировала с больным, возможно не с одним.
«Однако в ашыке обо мне говорят прямо противоположное. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Синий цвет получают лица, не проходившие ПЦР-тест на коронавирус и не контактировавшие с больными. Такие лица могут получить доступ ко всем объектам, где установлен Ashyq. Вы доработайте приложение, иначе самим же дороже выйдет», - написала она.
Один из разработчиков приложения Виталий Пустовойтенко ответил на публикацию Акмарал в комментариях. По его словам, задача приложения - ограничить вход в общественные места инфицированных лиц, которые должны находиться на 14-дневном карантине, но нарушают его.
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