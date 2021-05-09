Масштабы замора рыбы в Атырауской области сильно занижены

Близ села Актогай Махамбетского района Атырауской области погибло большое количество рыбы, которая попала в ловушку в старице (участок прежнего русла реки, который превратился в отдельный бессточный водоем. - Прим.) Баксай.
"Вода из реки начала поступать в Баксай, который высох еще три года назад, с 27 апреля, но прежде чем старица наполнилась, туда попала рыба и стала гибнуть. С 3 по 7 мая погибло около одной тонны рыбы. Составлен акт", - заявила ихтиолог Махамбетской районной рыбинспекции Тлекши Есмуханова. По ее словам, спасением воблы занимаются работники местных кооперативов.
Однако, как считает заместитель председателя ОЮЛ "Ассоциация рыбных хозяйств-BD" по Жайык-Каспийскому бассейну Калыбай Утепов, реальный масштаб замора намного больше.
Накануне он побывал на месте происшествия, после чего предоставил изданию снятое им видео.
"Во-первых, речь идет не о старице, а это прибрежный пойменный участок, куда через искусственный канал попала речная вода во время незначительного подъема уровня Урала. Вместе с водой в пойму зашло много воблы. Во-вторых, никаких спасательных работ лично я не наблюдал. Привлеченные работники рыбацких кооперативов собирали и тут же закапывали погибшую рыбу, которой будет не одна тонна, а куда большее количество", - заявил Утепов.
По словам Утепова, трех-четырех-метровая полоса дохлой рыбы растянулась по пойменному участку на четыре километра в длину. Он также считает, что массового замора можно было легко избежать, если бы райакимат и рыбинспекция своевременно приняли простые меры.
"Обычно замороопасные участки закрепляют за природопользователями, которые и обязаны их контролировать. Эта практика существует давно. Однако, насколько мне известно, Баксай является бесхозным", - пояснил Утепов. Теперь зампредседателя намерен теперь от имени Ассоциации обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных к ответственности.
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