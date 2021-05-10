В NASA заявили об отправке первого туриста в космос

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) совместно с частной космической компанией Axiom Space намерено осуществить первое частное коммерческое путешествие к международной космической станции.



Первого космического туриста отправят в пределах миссии Axiom Mission 1 (Ax-1), старт которой запланирован не ранее января 2022 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.



«Совместная работа частных космических миссий на (Международную космическую - ред.) станцию – это важный шаг для поощрения спроса на коммерческие космические полеты с тем, чтобы NASA стало одним из многих их исполнителей на околоземной орбите», - сообщили в агентстве.



Продлится миссия в течение восьми дней, не считая отправления и возвращения.



NASA отмечает, что уже длительное время открыто к коммерческих предложений, связанных с международной космической станцией, с целью «создания надежной и конкурентоспособной экономики на околоземной орбите».



Подробности миссии NASA Axiom Space планируют объявить 10 мая на совместной пресс-конференции. Пока же частная компания заявила, что это - «история, которая творится на глазах».



Сутки миссии (которая в целом будет продолжаться 10 дней) обойдется каждому из туристов в $ 35 000, вместе с питанием, местом на МКС и связью.