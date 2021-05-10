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В NASA заявили об отправке первого туриста в космос

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:58
В NASA заявили об отправке первого туриста в космос
Фото: NASA
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) совместно с частной космической компанией Axiom Space намерено осуществить первое частное коммерческое путешествие к международной космической станции.

Первого космического туриста отправят в пределах миссии Axiom Mission 1 (Ax-1), старт которой запланирован не ранее января 2022 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

«Совместная работа частных космических миссий на (Международную космическую - ред.) станцию – это важный шаг для поощрения спроса на коммерческие космические полеты с тем, чтобы NASA стало одним из многих их исполнителей на околоземной орбите», - сообщили в агентстве.

Продлится миссия в течение восьми дней, не считая отправления и возвращения.

NASA отмечает, что уже длительное время открыто к коммерческих предложений, связанных с международной космической станцией, с целью «создания надежной и конкурентоспособной экономики на околоземной орбите».

Подробности миссии NASA Axiom Space планируют объявить 10 мая на совместной пресс-конференции. Пока же частная компания заявила, что это - «история, которая творится на глазах».

Сутки миссии (которая в целом будет продолжаться 10 дней) обойдется каждому из туристов в $ 35 000, вместе с питанием, местом на МКС и связью.


Источник: newtimes.kz
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