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Казахстанка спасла прохожую от нападения бродячей собаки: спасённая заявила на неё

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Казахстанка спасла прохожую от нападения бродячей собаки: спасённая заявила на неё
Фото © CC0 / pixabay.com
Пострадавшая решила, что напавшая собака принадлежит ее спасительнице, и написала на нее заявление в полицию

В Костанайской области женщина утверждает, что спасла прохожую от нападения бездомной собаки, однако пострадавшая написала на нее заявление в полицию. Дело передали в суд.

Спасительницей оказалась местный волонтер Олеся Логошиновачевская, проживающая в поселке Тобыл. Третьего марта женщина стала свидетелем нападения собаки на женщину. Это произошло возле дома Олеси, когда она вместе с дочерью вернулась из магазина.

"Не успела я заехать в гараж, как услышала крики. Кричала моя дочь. Я сразу побежала к воротам и увидела, что на женщину нападает большая рыжая собака. Я побежала к ним и схватила пса за холку, пыталась оттащить. В это время из-за открытых ворот моего дома выбежал наш карликовый пинчер и питбуль. Рыжая собака сразу переключила внимание на пинчера. Тогда я схватила питбуля и повалила его на снег. Женщину просила уйти, пока собака от нее отстала, но та почему-то продолжала стоять. Дочь позвала из дома сына, он затащил наших собак во двор", - рассказала Олеся Логошиноваческая в интервью Tobolinfo.

В результате борьбы у женщины заклинило спину, после чего ей пришлось лечиться, но она призналась, что была рада помочь человеку.

Однако 29 марта волонтер узнала, что спасенная женщина написала на нее заявление в полицию. Пострадавшая решила, что если нападение собаки произошло возле дома Логошиновачевской, значит, пес принадлежит ей.

В результате полиция выписала волонтеру штраф в размере 29 тысяч тенге по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек".

"Я была в шоке. Написала объяснительную и попросила в качестве доказательств медицинские документы. Насколько я помню, укусить ее не успели. Протокол составлен только со слов потерпевшей, никаких доказательств того, что ее укусили и это сделала моя собака, нет! Потерпевшая предоставила листы осмотра от врача, где не было указано ни ФИО, ни наименование медучреждения. Кроме того, она принесла справку от гинеколога, якобы у нее пошли осложнения из-за укуса", - рассказала Олеся.

Она написала жалобы сначала в Костанайский районный суд, а затем и в областной. В обоих женщине отказали.

"На последнем судебном заседании 5 мая потерпевшая сказала, что ходила к онкологу, и ей поставили диагноз, который в простонародье называется "кошачья болезнь". Причем тут это, если речь идет об укусе собаки? Судья снова отказывает мне, хотя собака была не моя", - заявила женщина.

Ее соседка подтвердила, что рыжую собаку видели на улицах Тобыла и раньше, она также нападала на людей. Сама Олеся сообщила, что если вновь окажется в подобной ситуации, то она снова поможет человеку. Со штрафом женщина не согласна и планирует его обжаловать.


Источник: sputnik.kz
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