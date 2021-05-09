Написала "Казахстан" на Бранденбургских воротах: медсестра дошла из Кызылорды до Берлина

На Бранденбургских воротах жительница Кызылорды Любовь Колесник написала свою фамилию и слово "Казахстан"



Любовь Колесник – единственная женщина среди оставшихся в живых ветеранов Кызылординской области. На войну она попала в 19 лет, работала фронтовой медсестрой. С войсками прошла через Беларусь, по болотам на телегах добиралась до Польши и дошла до Германии.



Любови Сергеевне 96 лет. Из дома выходит редко, во всем опирается на дочь Татьяну

Как сложилась судьба военной медсестры, которая лечила раненых советских солдат под огнем фашистов, читайте в материале Sputnik Казахстан.



Война капут!



Любовь Сергеевна разглядывает фотоальбом. На черно-белых кадрах – боевые товарищи, которых уже давно нет. Ей 96 лет, из дома выходит редко, в последнее время подводит здоровье. Она плохо слышит, не любит шум и во всем опирается на дочь Татьяну.



"Мне врач неправильные лекарства дал, и я оглохла из-за этого", - произносит Любовь Сергеевна.



Ей было 19, когда она попала на Первый Белорусский фронт под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вчерашняя выпускница Кызылординского медучилища лечила солдат в полевых госпиталях: в лесу, в землянках, под открытым небом.



"Из Беларуси они ехали на подводах по болотам. Там же приходилось и проводить операции. Лечили, чем могли. Бинтов не было, тряпки стирали, вывешивали. В основном мазь Вишневского применяли", - рассказывает Татьяна Червоненко по воспоминаниям матери.

Оборудованный госпиталь появился только в Германии, когда добрались до города Нойруппин. Там Любовь Колесник и встретила День Победы.



"Госпиталь был разделен на два крыла. У немцев свои врачи были, медперсонал. Мы находились с другой стороны. Когда война кончилась, в общем вестибюле были крики: "Война капут, война капут!"- вспоминает Любовь Колесник.



Под ногами мины



Фашисты, отступая, сбрасывали бомбы, оставляли мины. На одной из них подорвалась боевая подруга Любови - Полина, которая сопровождала раненых бойцов от госпиталя к поезду.



"Когда они на подводах въехали в Германию, была бомбежка. Девчонкам-медсестрам сказали – в укрытие. Они все попрятались. Бог миловал, мама ранена не была. Ружей у медсестер не было, они шли по территории, освобожденной от немцев. За Красной Армией шли", - продолжила Татьяна Червоненко.

Любовь Сергеевна прослужила в госпитале до сентября 1945 года. Нужно было сначала вылечить всех и только потом – возвращаться домой.



"В Союз они ехали через Берлин. Остановились у Бранденбургских ворот. Все радостные, веселые начали что-то писать. Она тоже подошла, написала на воротах свою фамилию и "Казахстан", - добавила Червоненко.



Жизнь после войны



Любовь Колесник вернулась в Кызылорду, устроилась в здравпункт локомотивного депо, где проработала 42 года. В 1947-м вышла замуж, родила дочку и двоих сыновей (сейчас один живет на Украине, другой – в России). В браке с ныне покойным Николаем Колесником прожила 67 лет.



"Когда у мамы с папой была золотая свадьба – 50-лет совместной жизни – приезжала боевая подруга мамы. Представляете! Они вместе с подругой уехали на фронт. В госпиталях разных работали, но общались. Когда кончилась война, вместе вернулись. Подружка замуж вышла и уехала в Россию, во Владимир. Они до сих пор поддерживают связь", - рассказала Татьяна Червоненко.



За всю войну на фронте работали свыше 200 тысяч врачей и почти полмиллиона медсестер. По разным оценкам, медики вернули в строй почти 17-18 миллионов солдат и офицеров.



В Казахстане по просьбе женщин-добровольцев в первые месяцы войны открыли две сотни курсов медсестер, создали почти 250 сандружин. Тысячи девушек и женщин занимались в кружках ГСО – "Готов к санитарной обороне".



Раньше о войне в доме не говорили, призналась Татьяна Червоненко.



Любовь Колесник – единственная оставшаяся в живых женщина-ветеран в Кызылординской области. Всего ветеранов в регионе 11

"Эта тема была закрыта. Я спрашивала: "Мама! Как вы в 19 лет по болотам?! Ладно, кто на поезде, а вы же на телегах. Как вы себя обслуживали?" А она отвечала: "Как все. Мы о плохом не думали. Только о солдатах. И чтобы эта война кончилась".