«Словно кто-то пытается подчистить хвосты». Врачи Навального исчезают один за другим.

7 мая в Большеуковском районе Омской области на охоте пропал министр здравоохранения Александр Мураховский. Он стал известен на всю страну прошлым летом, когда в больницу под его руководством попал экстренно госпитализированный в состоянии комы Алексей Навальный.



В тайгу Мураховский уехал из деревни Поспелово на квадроцикле, в одиночку, в пятом часу вечера. По сообщениям телеграм-канала Baza, Мураховский мог отстать от друзей, которые ехали на автомобиле. Мураховский успел сообщить по радиосвязи, что его квадроцикл забуксовал и он решил вернуться назад, в деревню Поспелово.



Спутники Мураховского предприняли попытку отыскать его самостоятельно. 8 мая к поискам подключились полицейские.



В поисковой операции принимают участие около 100 человек – волонтеры, сотрудники МВД и Росгвардии, добровольцы из "Лизы Алерт". Задействованы в операции наземная техника и вертолет. Но найти Александра Мураховского пока не удается. Обнаружен только его квадроцикл – в шести с половиной километрах от охотбазы. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.



50-летний охотник Евгений Дармешкин из Больших Уков удивлен тем, что в этих местах потерялся человек. Это первый случай на его памяти. Для него это событие выглядит как "нечто неординарное".



– Ничего необычного для нашей омской природы в этих местах нет: леса и поля, перемежающиеся болотами. Раньше здесь были деревни. Теперь они стерты с лица земли. С тех времен остались мелиоративные каналы. Есть также котлованы, появившиеся после осушения болот, и речки, неширокие, но глубокие. Хоть гиблых болотных топей тут не встретишь, определенные риски есть. Например, налететь на речку, скрытую камышами, если едешь на большой скорости. Но мало-мальски подготовленный и хоть немного соображающий человек не стал бы соваться один куда не попадя и сильно разгоняться.



Говорят, он выехал в четыре вечера. Так это самое охотничье время. Весной у нас открыта охота на птиц и на медведя. Не думаю, что Мураховский приехал в Большие Уки, чтобы охотиться на птиц – для этого есть более спокойные места: озера, разливы. Остается только медведь. Он мог не планировать забираться в труднодоступные места. Но увлекся. Или мог выстрелить, ранить зверя и пошел от квадроцикла, чтобы забирать подранка – медведь почти всегда уходит от места выстрела. А подранок сам по себе страшен. Надо иметь большой охотничий опыт, чтобы его забирать. Немало охотников, скажем так, покормило медведей в таких ситуациях. Единственный правдоподобный вариант, но он же и самый страшный – заблудился, получил перелом, попал в лапы к медведю. И не успел позвонить.



Евгений отмечает, что неопытные охотники обычно так далеко не заезжают – Большеуковский район находится более чем в четырех часах езды на машине от Омска.



Александр Мураховский, будучи главврачом БСПМ №1, где двое суток находился Алексей Навальный после отравления, попал под шквал критики: его обвиняли в том, что он препятствует транспортировке Навального за границу, скрывает истинный диагноз пациента и действует под контролем спецслужб. Пост министра здравоохранения Омской области он получил в ноябре прошлого года. За месяц до того ему вместе с больницей скорой помощи поручили руководить горбольницей №1. На должности министра Мураховский сменил Ирину Солдатову, которую отправили в отставку после скандала, когда на пике второй волны пандемии две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом прямо к зданию омского минздрава – в больницах для них места не нашлось.



Назначение Мураховского министром вызвало множество комментариев и пересудов.



– Когда человек продает правду за какие-то звания, награды – это страшно, – говорила глава Альянса врачей Анастасия Васильева, лечащий врач Алексея Навального. – Разумеется, он и дальше будет способен так же лгать за привилегии и выслуживаться. Это не врач. Он предал нашу профессию, изгадил ее, извините за такое слово. Мураховский стал марионеткой в руках убийц от власти и транслировал то, что нужно Путину и его окружению. Его просто использовали, сделали лицом этого преступления. Врач должен прежде всего быть честным и делать ради своих пациентов все возможное. Но Мураховский – абсолютно механический человек, похожий на автомат, который за деньги выдает то, что тебе нужно. Замглавврача БСМП-1 Калиниченко уволился после этого, ему стыдно стало. Значит, есть остатки совести, потому что обычные реаниматологи, медсестры все ведь знали. А Мураховский бросил тень на всех омских врачей.



Директор омского Центра экспертизы в области здравоохранения экономист Дмитрий Потопальский, напротив, назначение Мураховского в целом оценил позитивно.



– С Александром Мураховским я знаком лично. Он больше 20 лет – организатор здравоохранения. Руководил большой линейной поликлиникой, потом стационаром с поликлиникой, больницей скорой помощи. Это очень важно для организаторов здравоохранения – проходить такие этапы. Лет двадцать в Омской области были министры здравоохранения – чиновники. А Мураховский – из среды главных врачей и организаторов. Теоретически и практически он готов. Но я не уверен, что он готов эмоционально. На мой взгляд, Мураховский, что бы кто ни говорил, принял в августе весь удар на себя, не прятался, в отличие от того же Минздрава, который, пока Алексей Навальный находился в регионе, ни одного комментария не дал. Мураховский по крайней мере выходил и честно делал свою работу как главный врач.



За те полгода, что Александр Мураховский находится на посту министра здравоохранения, никаких громких скандалов вокруг его имени не возникало. По количеству смертей от коронавируса на 100 тысяч человек Омская область занимает 34-е место по России.



Между тем на исчезновение Мураховского обратили внимание ближайшие соратники Алексея Навального.



Даниил Чебыкин, в прошлом сотрудник омского штаба Навального, говорит о том, череда увольнений и смертей врачей в БСПМ №1 выглядит, по меньшей мере, странно:



– Сначала уволился первый врач, имевший отношение к лечению Навального, Анатолий Калиниченко. Перешел на другое место работы и с тех пор не дает никаких комментариев. В феврале 2021 года в 55 лет умер внезапно анестезиолог-реаниматолог Сергей Максимишин. В марте от инсульта скончался завотделением травматологии и ортопедии. Сейчас пропал Мураховский. Если в каждое отдельно взятое совпадение я бы мог еще поверить (мало ли что бывает в жизни), то все вместе, в целом, выглядит так, словно кто-то пытается подчистить хвосты или избавиться от свидетелей – тех, кто может хоть что-то сказать.



Я думаю, что Мураховский, безусловно, обладал информацией. Выводы всех химических лабораторий, которые брали анализы у Навального, указывают на отравление органно-фосфатными веществами со всеми соответствующими клиническими проявлениями. И симптоматика указывала на это с самого начала. Даже какой-нибудь студент-медик без труда определили бы это. Не случайно врачи скорой сразу же вкололи Алексею Навальному атропин.



Мураховский, будучи врачом с большим опытом, не мог не знать истинной причины, по которой Алексей впал в кому, но при этом говорил какие-то глупости про нарушение обмена веществ, давал такую картинку, которая выгодна была "пиджакам", сидевшим в его кабинете. После этого Мураховский сначала получил вторую больницу в подчинение, а потом пошел на повышение – его внезапно назначили министром. Очевидно, что таким образом его наградили.



Александр Мураховский до назначения главой Минздрава был депутатом Горсовета. Депутат Дмитрий Петренко тепло отзывается о своем коллеге. В то же время Петренко никогда не слышал, чтобы Мураховский хоть одним словом обмолвился о том, что ездит на охоту.



– От амплуа охотника он дальше, чем среднестатистический омич. С моей точки зрения, Александр после назначения на должность министра здравоохранения попал в компанию людей, которые увлекаются охотой. Они пригласили его с собой. Насколько я знаю нашу "вип-охоту", там скорее больше употребляют, чем охотятся. А когда люди на свежем воздухе потребляют большое количество спиртного, возможно все. Особенно если у тебя нет опыта ориентирования в тайге.



– Может ли исчезновение Мураховского быть связано с делом Навального?



– Когда стало известно о двух умерших врачах, я не разглядел криминала. Люди умирают. Но когда Мураховский пропал на квадроцикле, у меня возникли нехорошие подозрения. Это выглядит странно. Допускаю, что это может быть связано с Навальным. Но все же более вероятной видится мне версия избыточного употребления алкоголя на свежем воздухе. Поехал покататься, не зная тайги, заблудился, а там всякое бывает. Но исключить полностью вероятность каких-то умышленных манипуляций я не могу. В Омске вообще на охоте довольно часто гибнут высокопоставленные лица. Могу предположить, что не все они погибли по ошибке.