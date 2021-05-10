Бомба времён Второй мировой войны взорвалась на благотворительной акции

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны во время благотворительной акции на Соломоновых островах.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 мая, в районе Леганкики на побережье столицы государства Хониары.
Участники акции по сбору средств для благотворительного проекта развели костер на берегу океана, чтобы приготовить еду для гостей мероприятия. В месте разведения огня под землей оказалась авиабомба времен Второй мировой войны, которая при нагревании сдетонировала.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате взрыва пострадали две женщины и два мужчины, один из которых погиб на месте. Остальные пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.
Взорвавшийся боеприпас эксперты идентифицировали как 105-миллиметровый фугасный снаряд армии США, оставшийся после Второй мировой войны.
Информации о других пострадавших и разрушениях нет. В настоящий момент на месте работают офицеры полиции, сотрудники департамента судебной экспертизы и специальной группы по обезвреживанию боеприпасов.
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