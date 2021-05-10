Экстренное одобрение ВОЗ получила китайская вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала экстренное разрешение на вакцину от COVID-19, которую произвела китайская государственная компания Sinopharm. Это первая вакцина, разработанная восточной страной, получившая поддержку ВОЗ.



Эту вакцину уже получили миллионы людей в Китае и других странах. Ранее ВОЗ одобряла только вакцины, произведенные компаниями Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. Но отдельные регулирующие органы здравоохранения в разных странах, особенно в странах Африки, Латинской Америки и Азии, уже одобрили китайские вакцины для экстренного использования.



Поскольку на раннем этапе на международном уровне было опубликовано мало данных, эффективность китайских вакцин долгое время оставалась неопределенной. ВОЗ заявила, что подтвердила "безопасность, эффективность и качество" вакцины Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов.



ВОЗ заявила, что одобрение этой вакцины имеет "потенциал для быстрого ускорения доступа к вакцине от COVID-19 для стран, стремящихся защитить медицинских работников и население, подвергающееся риску". ВОЗ рекомендует вводить вакцину в двух дозах лицам в возрасте 18 лет и старше.



Одобрение от ВОЗ — это установка для национальных регулирующих органов, подтверждающая безопасность и эффективность вакцины. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что это даст странам "уверенность в том, что они смогут ускорить процесс утверждения своих нормативных документов".



Это также означает, что вакцину можно использовать в глобальной программе COVAX, которая была создана в прошлом году для обеспечения справедливого доступа к вакцинам среди богатых и бедных стран. Ожидается, что решение о включении китайской вакцины в список для экстренного использования даст существенный толчок этой программе, которая испытывает проблемы с поставками.