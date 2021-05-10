Имя Алии Молдагуловой хотят присвоить одной из московских школ

Жители московского района Вешняки обратились с запросом в местную администрацию с просьбой присвоить, а точнее вернуть, имя Алии Молдагуловой одной из школ.
Как пишет издание, в 1943 году в Вешняках была открыта уникальная, первая в мире женская школа снайперов. В первый набор в учебное заведение попала Алия Молдагулова.
Храбрая казахстанка героически погибла на фронте, посмертно получив звание Героя Советского Союза. Позже школа и две улицы в районе были названы в честь знаменитой девушки-снайпера.
Не так давно, сообщает журналист телеканала, в Вешняках объединили несколько учебных заведений, и школа, которая раньше носила имя Молдагуловой, стала просто филиалом школы № 1512.
Теперь местные жители, многие из которых являются выпускниками школы Молдагуловой, добиваются возращения имени казахстанской снайперши учебному заведению. С запросом они уже обратились в местную администрацию.
"В прошлом году, в 75 лет Победы, мы обращались два раза - в связи с 75-летием Победы и в связи с 95-летием Алии Молдагуловой. Надеемся на то, что имя будет восстановлено и в Москве опять будет школа имени Алии Молдагуловой", - сказал журналисту издания Полад Джамалов, глава фонда "Казахская диаспора".
Ранее, сообщает телеканал, жители Вешняков уже добились установки памятной таблички в честь Алии Молдагуловой на одном из домов.
"Алия Молдагулова - это дочь казахского народа. Она останется в наших сердцах и мы сделаем все, чтобы передавать эту память нашим детям, внукам, правнукам", - сказала Елена Кац, муниципальный депутат.
Напомним, 12 января 2021 года премьер-министр Аскар Мамин издал распоряжение о присвоении ОАО "Международный аэропорт Актобе" имени Алии Молдагуловой.
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