В Узбекистане ответили на сообщения о размещении военных США в стране

В Министерстве обороны Узбекистана заявили о невозможности размещения иностранных военных баз на территории страны.



Как пояснили в ведомстве, этого не предусматривает оборонная доктрина и Конституция страны.



"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил представитель Минобороны Узбекистана.



Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.



Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в Минобороны США сообщило, что Штаты после вывода войск из Афганистана рассматривают Центральную Азию как предпочтительный вариант для дислокации войск.



По данным СМИ, ряд военных и представителей администрации президента США Джо Байдена считает, что размещение войск в Узбекистане и Таджикистане стало бы лучшим решением.