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В Узбекистане ответили на сообщения о размещении военных США в стране

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 14:34
В Узбекистане ответили на сообщения о размещении военных США в стране
Фото ©️ REUTERS
В Министерстве обороны Узбекистана заявили о невозможности размещения иностранных военных баз на территории страны.

Как пояснили в ведомстве, этого не предусматривает оборонная доктрина и Конституция страны.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил представитель Минобороны Узбекистана.

Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в Минобороны США сообщило, что Штаты после вывода войск из Афганистана рассматривают Центральную Азию как предпочтительный вариант для дислокации войск.

По данным СМИ, ряд военных и представителей администрации президента США Джо Байдена считает, что размещение войск в Узбекистане и Таджикистане стало бы лучшим решением.


Источник: tengrinews.kz
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