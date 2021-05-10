Сотни палестинцев ранены в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней, ранения получили около 300 палестинцев.В понедельник сотни палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщило представительство Красного полумесяца в Иерусалиме в заявлении для прессы."Сотни палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса. Пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме", - говорится в заявлении.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.Агентство Wafa информировало ранее, что израильская полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное, варварское нападение" на мечеть.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.