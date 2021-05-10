Когда выгоднее погасить кредит досрочно - финансист

"Досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним", – объяснила Харнас, директор Центра финансовой грамотности НИФИ.



Она добавила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты экономии не будет, так как в это время уже идут платежи по основному долгу.



Харнас уточнила, что совершать досрочное погашение лучше в день очередного платежа по кредиту, ведь если вносить позже, то из внесенной суммы сначала спишутся начисленные проценты за количество дней, прошедших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.