Фото предполагаемого насильника Асель Айтпаевой появилось в Сети

Грузинские СМИ распространили фото подозреваемого в изнасиловании и доведении до самоубийства казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии.Мать девушки Айсу Айтпаева исключает самоубийство девушки и уверена, что ее убили, сообщает Sputnik Грузия."Думаю, что мою дочь убили - выбросили из окна. Она не была таким ребенком, чтобы самой выброситься из окна. Она приехала в Грузию пять дней назад и работала здесь. Ранее Айсель не была знакома с задержанным, они познакомилась здесь и должны были вместе работать. В Грузию должен был приехать и мой муж, но у него возникли проблемы с документами", - заявила Айсу Айтпаева журналистам.По данным грузинского портала Metronome.ge, задержанного по подозрению в изнасиловании и доведении до самоубийства девушки зовут Бесик Тордуа. Ранее он уже задерживался в Беларуси, а также ранее был судим.Грузинское СМИ Formula сообщает, что Асель ранее приходила в местную полицию с заявлением, что ее подвергли угрозам и физическому насилию. Но почему-то после этого не было начато никаких следственных действий. Владельцем автокомпании, где работала Асель, является некий Мурат Меирбеков, гражданин Казахстана. По данным грузинского СМИ, он уже вернулся на родину.Напомним, Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах. По данным МИД, онавыпала из окна 9-го этажа в Тбилиси. Перед смертью она успела отправить подруге аудиосообщение, в котором слышно, как некий мужчина угрожает ей расправой.Позже прокуратура Грузии заявила, чтоперед смертью девушка была изнасилована. Подозреваемого в преступлении Бесика Тордуа задержали на следующий день. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.Сегодня ночью стало известно, что мама девушки вылетела в Тбилиси. Тело погибшей будет отправлено в Казахстан в начале следующей недели.