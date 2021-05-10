Лесной пожар в ВКО: Огонь перекинулся на жилые дома

В Центральном лесничестве Риддерского лесхоза сильный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома поселка Лесхоз. Погибла женщина, двое мужчин доставлены в больницу с ожогами.«По линии скорой помощи поступила информация​ о том, что из поселка Лесхоз двое пострадавших мужчин,​ 1949 и 1980 года рождения, с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации.Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются», — говорится в сообщении.По предварительной версии специалисты отрабатывают версии поджога и неосторожного обращения с огнем.Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняет сильный ветер​ с порывами достигающими до 20 м/сек. В результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз.Спасателями эвакуировано 10 жителей по улице Лихачева.«В эпицентре огня, в лесу продолжают работать 118 человек личного​ состава лесхоза, местных исполнительных органов и​ пожарных ДЧС ВКО и более 20 единиц техники.На данный момент площадь горящего леса составила 310 гектаров. На помощь в тушении огня прибыло два вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено​ 17 500​ кубов воды», — сообщает департамент по ЧС области.Напомним, 10 мая, в службу 101 поступил звонок от жителей поселка Лесхоз о том, что в Центральном лесничестве Риддерского лесхоза начался пожар. В результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз.Очевидцы публикуют фото и видео пожара в соцсетях. На кадрах видно, как местные жители с детьми бегут по улице, спасаясь от огня.