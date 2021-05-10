Лесной пожар в ВКО: Огонь перекинулся на жилые дома

В Центральном лесничестве Риддерского лесхоза сильный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома поселка Лесхоз. Погибла женщина, двое мужчин доставлены в больницу с ожогами.
«По линии скорой помощи поступила информация о том, что из поселка Лесхоз двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации.
Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются», — говорится в сообщении.
По предварительной версии специалисты отрабатывают версии поджога и неосторожного обращения с огнем.
Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняет сильный ветер с порывами достигающими до 20 м/сек. В результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз.
Спасателями эвакуировано 10 жителей по улице Лихачева.
«В эпицентре огня, в лесу продолжают работать 118 человек личного состава лесхоза, местных исполнительных органов и пожарных ДЧС ВКО и более 20 единиц техники.
На данный момент площадь горящего леса составила 310 гектаров. На помощь в тушении огня прибыло два вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено 17 500 кубов воды», — сообщает департамент по ЧС области.
Напомним, 10 мая, в службу 101 поступил звонок от жителей поселка Лесхоз о том, что в Центральном лесничестве Риддерского лесхоза начался пожар. В результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз.
Очевидцы публикуют фото и видео пожара в соцсетях. На кадрах видно, как местные жители с детьми бегут по улице, спасаясь от огня.
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