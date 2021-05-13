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Токаев подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 09:36
Токаев подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", - говорится в сообщении.

Текст закона позже опубликуют в печати.

Ранее Парламент принял закон, запрещающий обладание землями сельскохозяйственного назначения иностранцами, кандасами и иностранными юридическими лицами.

Целью законопроекта было введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Казахстана с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

Законопроектом также были регламентированы вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях прекращения гражданства Казахстана и вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных граждан и юридических лиц.

Инициатором нового закона был Токаев. Он поручил срочно заняться этим вопросом, чтобы прекратить слухи о том, что казахстанская земля может быть продана иностранцам.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:35
Иностранцы будут покупать через подставных казахстанцев.
Надо возрождать общественное пользование сельскохозяйственными землями.
Возрождать колхозы или назвать их как-то по другому, если "колхозы" режет слух.
Пусть это будут акционерные общества и обязательно чтобы у каждого были акции (не как в колхозе), чтобы люди были заинтересованы в результатах труда и берегли свою землю.
 
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  • Ingul
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:47
А ту которую уже распродали, назад вернёт?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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