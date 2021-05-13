Токаев и Назарбаев поздравили казахстанцев с праздником Ораза айт

"Уважаемые соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с праздником Ораза айт! Пусть в каждый дом он принесет добро, благосостояние и радость. Ораза айт символизирует многовековые священные традиции ислама, призывая нас к миру и единству. Милосердие, духовное очищение, свершение благих дел одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев. Призываю и дальше всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия. В светлый праздник Ораза айт желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья! Ораза айт қабыл болсын!" - цитирует Нурсултана Назарбаева сайт Первого президента.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность праздника Ораза айт для всего мусульманского мира.
- Баршаңызды Ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Рамазан айына жалғасқан бұл жарқын мереке қастерлі дініміздегі мейірім мен шапағат, жанашырлық пен қамқорлық сияқты асыл құндылықтарды дәріптейді. Әр шаңырақ шуаққа бөленіп, қуанышқа кенелсін! Ораза айт құтты болсын! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 13, 2021.
"Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира. Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся. Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваши дома всегда будут наполнены атмосферой тепла и радости! С праздником Ораза айт!" - говорится в тексте поздравления на сайте Акорды.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.