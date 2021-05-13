Казахстанки смогут оформить декретные пособия через SMS

Женщинам, планирующим выйти в декрет, не нужно будет тратить время на очереди в ЦОНах. Оформить соцвыплаты за них смогут работодатели.
Казахстанки смогут оформить соцвыплаты по беременности и родам проактивно. Подать необходимые сведения должны работодатели через портал Электронной биржи труда
, сообщает министерство труда и соцзащиты.
Новый функционал избавит декретниц от необходимости лично подавать документы в ЦОНах.
"С мая на ЭБТ для работодателей Казахстана предоставлена возможность регистрации в Единой системе учета трудовых договоров социальных отпусков по беременности и родам. Благодаря этому назначение соответствующей социальной выплаты для вышедших в отпуск работников можно осуществить в проактивном формате, без участия заявителя", - говорится в сообщении.Что необходимо для оформления декретных пособий
Работодателю необходимо зарегистрировать факт выхода работника в отпуск по беременности и родам в личном кабинете на портале ЭБТ.
Данные будут направлены в Единую систему учета трудовых договоров, откуда по запросу они будут предоставляться в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для назначения соцвыплаты.
После этого женщине придет SMS-сообщение с запросом на получение согласия на назначение социальной выплаты. На него необходимо будет ответить в течение трех дней.
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