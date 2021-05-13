Сколько стоит паспорт вакцинации и на сколько за него можно сесть?

Алматинские медики, которых заподозрили в продаже паспортов вакцинации, уволились. Несмотря на то, что факты еще проверяют, двое сотрудников уже написали заявление по собственному желанию.Об этом сегодня рассказали в горздраве. К слову, в поле зрения правоохранителей попали сразу две городские поликлиники. Врачей этих медучреждений теперь допрашивают.Алматинская поликлиника – в центре скандала. Здесь еще вчера можно было купить паспорт вакцинации. Об инциденте стало известно случайно – когда одному из пациентов вместо прививки от коронавируса предложили приобрести документ за деньги. От «заманчивой» сделки он отказался, а вот на врачей пожаловался. В итоге в поликлинике началась проверка. Двое сотрудников тут же уволились.«Медработники, которые совершали данные действия, они уволены по собственному желанию. По результатам будут приняты меры уже соответствующими органами. Мы проверили по единичному: было ли до этого, занимались ли они до – в этом будут разбираться правоохранительные органы», – сообщила руководитель отдела правовой работы УОЗ Алматы Макпал Сералинова.Сколько именно запросили медики, не уточняется. Впрочем, ценник по стране известен – от 5 до 15 тыс тенге. За эту сумму в поликлинику можно вообще не ходить. Услугу могут оказать удаленно. И такие случаи в стране не редкость, говорят специалисты. Бизнес на электронных паспортах пользуется небывалым спросом. И на то есть причины.«Если людей просто на работах заставляют вакцинироваться – как у нас называется «добровольно-принудительный порядок», – сразу возникает сопротивление. Что, раз заставляют, я лучше потрачу деньги и сделаю этот паспорт вакцинации», – рассказала доктор медицины Ботагоз Каукенова.Ботагоз Каукенова возглавляет волонтерское движение врачей и ученых. Уже год в интернете медик рассказывает казахстанцам о коронавирусе. В последнее время заниматься приходится и правовой помощью. Поясняет, жители все чаще жалуются на махинации медиков.«Девушке предложили внести ее имя в базу вакцинации, при этом не колоть ничего – и за это просили 5 тыс. Но истории писали, что и за 10, и за 30 тыс предлагают купить паспорта вакцинации. И писали из Шымкента, Караганды, Алматы. И к тому же вакцину, которая для этого человека, ее уничтожают, выкидывают. Это может закончиться очень плачевно», – также отметила доктор медицины Ботагоз Каукенова..Специалисты поясняют: если паспорт вакцинации продавать, то справиться с пандемией в стране вряд ли получится. Не говоря уж о том, что подделка данных, пусть и электронных, может закончиться тюремным сроком. К примеру, в Алматы в отношении двух медработников, которые две недели назад попытались продать документ, уже завели уголовные дела.«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 385 УК РК», – отметила официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек.Расследование по делу проводит управление дознания ДП города Алматы.По делу проходят две женщины, действиям которых будет дана правовая оценка.Подозреваемым грозит до двух лет колонии. Дело взяли на контроль в Министерстве здравоохранения.