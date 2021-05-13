Казахстанский учёный рассказал о самочувствии после китайской вакцины

Казахстанский ученый Кайрат Табынов привился китайской вакциной Sinopharm. Ученый рассказал о своем самочувствии и почему выбрал именно этот препарат.



Кайрат Табынов переболел коронавирусом в июне прошлого года, с тех пор он регулярно замеряет уровень антител. Почти год антитела держались на хорошем, высоком уровне. Но в конце апреля их стало меньше, поэтому ученый решил вакцинироваться. Прививку он поставил 6 мая в Алматы в городской поликлинике № 17.



"Я предварительно позвонил и узнал, есть ли в наличии именно китайская вакцина производителя Sinopharm. Она также производится в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax SARS-CoV-2Vaccine (VeroCell)", - сказал ведущий научный сотрудник Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете.



Как известно, сейчас в Казахстане доступны три вакцины: "Спутник V", QazVac и Sinopharm. Последняя поступила в Казахстан в начале мая.



Ученый отметил, что долго обдумывал, какой именно вакциной привиться. Наиболее приемлемой для него стала китайская инактивированная вакцина.



"Есть и другие инактивированные вакцины, например QazVac. Технологии очень похожи, но, как выяснилось, после того как я вакцинировался, появилась информация от ВОЗ, что эта вакцина (от Sinopharm) вошла в перечень вакцин для экстренного использования. Таких вакцин всего шесть по всему миру, и среди них нет ни одной вакцины, которые бы сейчас в Казахстане использовались, кроме вот этой китайской", - пояснил он.



По словам ученого, их исследовательская группа планирует международные поездки на научные конференции, и вопрос, который в будущем будет обсуждаться, - признание той вакцины, которой вы вакцинировались, в стране, которую вы собираетесь посетить.



"Если вы вакцинировались рекомендуемой ВОЗ вакциной, есть больший шанс, что та страна примет эти данные, нежели чем те, которыми мы сейчас вакцинируемся в Казахстане. Это был основной аргумент в пользу выбора китайской вакцины", - объяснил Кайрат Табынов.



Вакцина "Спутник V" многодозная, одна ампула рассчитана на пять человек. Если флакон вскрыт, человек не знает, сколько его хранили в ожидании этих пяти человек, возникает вопрос доверия. Однодозная вакцина вызывает больше доверия, считает специалист.



Кайрат Табынов подчернкул, что Китай - единственная страна в мире, которая начинает клеить специальные температурные стикеры. Они контролируют, нарушался ли температурный режим не во всей коробке, а конкретно в одном флаконе. Индикатор горит определенным цветом. Если были нарушения, врач, который ставит вакцину, понимает это. То есть еще один плюс - это условия хранения.



"В развивающихся странах, таких как Казахстан, не везде возможно хранить вакцину при минус 20 или минус 70. Китайская же вакцина хранится при обычной температуре бытового холодильника. Это очень удобно для транспортировки и хранения больших объемов.



Производитель рекомендует переболевшим коронавирусом людям вакцинироваться через шесть месяцев. Я как раз вошел в эту категорию. Еще один важный момент - это профиль безопасности. Есть очень много опубликованных данных по данной вакцине, что она является безопасной, ее эффективность составляет 79 процентов.



В ОАЭ они показали, что эффективность 86 процентов, но общая по миру для всех групп вакцинируемых - 79 процентов. У "Спутника V" эффективность около 92 процентов. Согласен, эффективность (вакцины от Sinopharm) не такая высокая, но она более реалистичная", - сказал Кайрат Табынов.



Отметим, что данные о третьей фазе клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac еще не опубликованы. Есть лишь данные клинических исследований первой и второй фаз, где говорится о безопасности и иммуногенности вакцины.



Китайская вакцина испытывалась в семи странах на 43 тысячах добровольцев 125 национальностей. Тогда как казахстанская прошла испытания с участием трех тысяч человек из Алматы и Тараза. Из открытых источников известно, что китайской вакциной на сегодня привито cвыше 10 миллионов человек, из них только в ОАЭ 8,3 миллиона человек, привел для сравнения данные специалист.



"Данные еще поступают, потому что сейчас она (китайская вакцина) очень широко распространяется. По данным Китая, свыше 100 миллионов доз уже произвели и распространили. Китайская вакцина двухдозная. Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ по иммунизации, нужно вакцинироваться два раза с интервалом в три-четыре недели. Вторую дозу нужно получить на 21-е или на 28-е сутки после первой иммунизации", - пояснил Кайрат Табынов.



Кайрат Табынов отмечает, что чувствует себя замечательно, с 6 мая прошло чуть больше недели. Вакцинировавшийся ученый ожидал побочный эффект в виде температуры. Но в его случае никаких побочек не было, за исключением небольшой боли в месте укола.



"Ученым нашей исследовательской группы мы рекомендуем вакцинироваться именно китайской вакциной. Китайцы в плане развития науки никому не уступают, уровень США они уже давно достигли, в ближайшие годы мы ожидаем, что и перегонят в этой гонке. В научных разработках, патентах они одни из сильнейших в мире. Я понимаю, у нашего населения есть определенное недоверие ко всему китайскому и опасения.



Но то, что ВОЗ одобрила эту вакцину, о многом говорит. Я думаю, к мнению таких экспертов нужно прислушиваться, они оценивают и качество, и эффективность, и безопасность вакцин. Я считаю, китайская вакцина ничем не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит своих конкурентов. Когда идет пандемия, каждая страна пытается в первую очередь обеспечить вакциной свое население, если она производится у себя в стране. Потом по остаточному принципу вакцина распределяется в другие страны", - добавил ученый.



"Не в каждой стране есть доступные три вакцины на выбор. Это очень хороший показатель. В Казахстане есть два разработчика вакцины. Одна команда - в Жамбылской области в НИИ проблем биологической безопасности, вторая - мы при аграрном университете совместно с нашими партнерами: Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева, Университет штата Огайо (Вустер, США) и биотехнологическая компания Vaxine (Аделаида, Австралия).



Государство выделило финансовые средства для НИИ проблем биологической безопасности, мы же свои работы проводим за счет университета, поэтому в исследованиях отстаем, но мы не спеша создаем технологическую платформу для будущих пандемий", - пояснил ученый.



Кайрат Табынов рассказал, что сейчас их группа работает над созданием двух вакцин от коронавируса: первая для интраназального применения - нановакцина в виде спрея для носа (NARUVAXC-19/Nano), вторая - внутримышечная, но на основе наноэмульсионного масляного адъюванта (NARUVAXC-19). Ученые получили хорошие данные на лабораторных животных.



"Сейчас наши исследования переходят в завершающий этап доклинических исследований, то есть на приматах. Обе наши вакцины внесены в список ВОЗ как кандидатные вакцины. Китайская и казахстанская вакцины относятся к инактивированным вакцинам. Инактивированная - это убитая химическими реагентами. У китайской вакцины это бета-пропиолактон - инактивант, который убивает вирус, у казахстанской вакцины это формальдегид.



"Спутник V" - это векторная вакцина. То есть в аденовирус внедряется частичка коронавируса, таким образом он в организм входит как аденовирус. Эта вакцина доходит до генома человека и начинает вырабатывать белки внутри организма. Более безопасными считаются инактивированные вакцины, так как здесь ничего живого нет, то есть вирус был убит химическим реагентом, плюс в него добавлен адъювант, иммуностимулятор", - пояснил ученый.



Эксперт отметил, что казахстанское правительство делает все возможное, чтобы выкупить вакцины в других странах, так как не может полностью охватить все население своей. Ученый считает огромным достижением, что в Казахстане уже сегодня имеется выбор из трех вакцин.